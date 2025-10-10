Israelul bombardează ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza. Observatorii internaționali denunță încălcarea ARMISTIȚIULUI

Deși autoritățile din Israel au ratificat armistițiul în cursul acestei dimineți, armata israeliană a bombardat ținte strategice în timpul retragerii din Fâșia Gaza.

Au trecut mai puțin de 12 ore de când Israelul a confirmat că acceptă un plan de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza. Cu toate acestea, deși armistițiul a fost ratificat în cursul acestei dimineți de Guvernul israelian, bombardamentele au continuat în timpul retragerii trupelor.

Mișcarea a stârnit confuzie și nemulțumire printre palestinienii euforici, care în urmă cu o zi sărbătorea încheierea luptelor. Conform unui comunicat emis de armata israeliana (IDF), orice acțiune armată se încheie după ora 12:00.

„Armistițiul intră în vigoare după ora 12:00. Retragerea nu va fi completă, ci trupele vor rămâne în zona și vor forma o linie de apărarea de-a lungul graniței, pentru a preveni orice incident violent”, transmite un reprezentant al IDF, potrivit BBC.

În timp ce unii au denunțat încălcarea armistițiului, acesta prevede în mod explicit că Hamas are la dispoziție 72 de ore, până luni la ora 12:00, pentru a elibera toți ostaticii israelieni, vii sau morți. În schimb, vor primi aproximativ 1.700 de deținuți palestinieni, închiși în Israel pentru diverse fapte.

