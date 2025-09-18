Prima pagină » Știri externe » Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului

Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului

18 sept. 2025, 15:59, Știri externe
Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului

Premierul Benjamin Netanyahu a negat, miercuri, zvonurile privind implicarea Israelului în asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, liderul israelian acuzând Qatarul că răspândește informații false.

”Cineva a creat o minciună monstruoasă: că Israelul ar fi implicat în asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk. Este o nebunie, este fals, este revoltător. Charlie Kirk era un om extrem de important, un talent care apare o dată la un secol, care apăra libertatea, apăra America, apăra civilizația noastră comună iudeo-creștină. Charlie iubea Israelul, iubea poporul evreu, mi-a spus acest lucru într-o scrisoare trimisă acum câteva luni”, a afirmat Benjamin Netanyahu.

”Acum sunt răspândite aceste zvonuri dezgustătoare. Poate că din obsesie, poate că prin finanțarea oferită de Qatar. Dar ceea ce știu este acest lucru: Charlie Kirk era un om extraordinar, iar un om extraordinar merită onoare, nu minciuni. Să te odihnești în pace, Charlie Kirk!”, a subliniat Benjamin Netanyahu.

Conform cotidianului The Times of Israel, în mediile online au apărut ipoteze conspiraționiste conform cărora serviciile israeliene l-ar fi asasinat pe Charlie Kirk din cauza criticilor acestuia la adresa Israelului. Însă Netanyahu a salutat punctele de vedere critice ale fostului activist american.

“Aceasta era esența lui Charlie Kirk, esența unei țări libere”, a subliniat Netanyahu.

Relațiile dintre Israel și Qatar sunt tensionate după ce aviația militară israeliană a efectuat bombardamente în Doha împotriva liderilor Hamas aflați în exil.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux

Partidele de stânga cer „crearea unui echilibru de putere” cu Emmanuel MACRON/ Autoritățile franceze se confruntă cu un nou val de proteste

Citește și

EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
EXTERNE Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
16:03
Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
EXTERNE Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate”
15:44
Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate”
EXTERNE Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie
15:12
Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie
EXTERNE MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei
14:23
MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei
EXTERNE Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite
13:57
Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
JUSTIȚIE Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
16:11
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală