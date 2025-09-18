Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului

Premierul Benjamin Netanyahu a negat, miercuri, zvonurile privind implicarea Israelului în asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, liderul israelian acuzând Qatarul că răspândește informații false.

”Cineva a creat o minciună monstruoasă: că Israelul ar fi implicat în asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk. Este o nebunie, este fals, este revoltător. Charlie Kirk era un om extrem de important, un talent care apare o dată la un secol, care apăra libertatea, apăra America, apăra civilizația noastră comună iudeo-creștină. Charlie iubea Israelul, iubea poporul evreu, mi-a spus acest lucru într-o scrisoare trimisă acum câteva luni”, a afirmat Benjamin Netanyahu.

”Acum sunt răspândite aceste zvonuri dezgustătoare. Poate că din obsesie, poate că prin finanțarea oferită de Qatar. Dar ceea ce știu este acest lucru: Charlie Kirk era un om extraordinar, iar un om extraordinar merită onoare, nu minciuni. Să te odihnești în pace, Charlie Kirk!”, a subliniat Benjamin Netanyahu.