Prima pagină » Știri externe » The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux

The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux

18 sept. 2025, 07:30, Știri externe
The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux

Premierul Keir Starmer este nevoit să dialogheze cu președintele Donald Trump, în contextul relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite, comentează cotidianul The Guardian, în contextul vizitei de stat a liderului american la Londra.

”Versiunea nereprezentativă pe care Marea Britanie i-a oferit-o miercuri președintelui SUA pentru a doua vizită de stat a fost o parodie a Palatului Windsor (…), cu un protocol care aplică tradițiile inventate ale monarhiei britanice. Singurul lucru autentic a fost ploaia. Dar nimic din aceste lucruri nu contează. Ceea ce contează este că Trump este cel mai puternic lider din lume. În pofida șocurilor provocate de Trump, SUA și Marea Britanie rămân aliați și trebuie să colaboreze. De aceea, această oportunitate trebuie folosită, este necesar dialog pentru urmărirea priorităților țării”, scrie editorialistul Martin Kettle într-un articol publicat în cotidianul The Guardian sub titlul ”Știu că mulți se opun vehement vizitei lui Trump. Dar Keir Starmer nu își permite acest lux”.

Invitarea lui Trump este în interesul Marii Britanii

Autorul notează că invitarea lui Trump pentru a doua vizită de stat în Marea Britanie este ”rațiune de interes național”.

”Acest lucru poate că nu este agreabil personal pentru cei care participă sau pentru alte milioane de cetățeni. S-ar putea să nu fie nici măcar moral. Contează trei lucruri pentru vizita politică, atunci când Starmer se va întâlni joi cu Trump: relațiile comerciale, situația din Orientul Mijlociu și Ucraina. În privința Orientului Mijlociu, obiectivul imediat este ca Trump să nu explodeze când Marea Britanie și alte țări vor recunoaște statul palestinian săptămâna viitoare”, subliniază editorialistul, pledând și pentru convingerea lui Trump să continue presiunile asupra Rusiei pentru oprirea războiului din Ucraina.

”Amenințarea Rusiei asupra Europei este existențială, iar pe termen lung soluția este în mâinile Europei. Dar Starmer trebuie să facă totul pentru a-l convinge pe Trump să furnizeze armament Ucrainei. În plus, premierul trebuie să evidențieze discrepanța între decizia SUA de a aplica sancțiuni comerciale Chinei și Indiei din cauza achizițiilor de energie rusească și refuzul de a sancționa Rusia pe câmpul de luptă”, concluzionează editorialistul Martin Kettle.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare

CHINA denunță operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza/ Beijingul cere implementarea unui „armistițiu cuprinzător și durabil”

Citește și

JUSTIȚIE Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități
10:16
Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități
EXTERNE Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
10:12
Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
EXTERNE ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
10:02
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
ANALIZĂ Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
10:00
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
EXTERNE TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial 
09:18
TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial 
EXTERNE Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta”
09:16
Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta”
Mediafax
Suspectul în cazul uciderii lui Kirk se temea că va fi împușcat de poliție înainte de a se preda
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Breaking News! Trei polițiști au murit în urma unui atac armat în SUA
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Omologare RAR pentru mașină. Acești șoferi sunt obligați să obțină certificatul de la Registrul Auto Român
Evz.ro
Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
A tăcut cât a putut! Veronica și-a spus adevărul în văzul tuturor. Și o face într-un mod care nu lasă loc de scuze: "Nu este o pierdere". Mesajul concurentei din Casa Iubirii a dat TOTUL de gol. Nu mai e loc de INTERPRETĂRI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Telescopul Hubble a observat o galaxie care formează stele de 10 ori mai rapid decât Calea Lactee
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
ACTUALITATE LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg
09:43
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
09:36
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
JUSTIȚIE Prim-vicepreședintele PNL Brașov, ACUZAT de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații
09:24
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, ACUZAT de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații
SĂNĂTATE Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze
09:10
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze
POLITICĂ Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public
09:08
Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public