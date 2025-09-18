The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux

Premierul Keir Starmer este nevoit să dialogheze cu președintele Donald Trump, în contextul relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite, comentează cotidianul The Guardian, în contextul vizitei de stat a liderului american la Londra.

”Versiunea nereprezentativă pe care Marea Britanie i-a oferit-o miercuri președintelui SUA pentru a doua vizită de stat a fost o parodie a Palatului Windsor (…), cu un protocol care aplică tradițiile inventate ale monarhiei britanice. Singurul lucru autentic a fost ploaia. Dar nimic din aceste lucruri nu contează. Ceea ce contează este că Trump este cel mai puternic lider din lume. În pofida șocurilor provocate de Trump, SUA și Marea Britanie rămân aliați și trebuie să colaboreze. De aceea, această oportunitate trebuie folosită, este necesar dialog pentru urmărirea priorităților țării”, scrie editorialistul Martin Kettle într-un articol publicat în cotidianul The Guardian sub titlul ”Știu că mulți se opun vehement vizitei lui Trump. Dar Keir Starmer nu își permite acest lux”.

Invitarea lui Trump este în interesul Marii Britanii

Autorul notează că invitarea lui Trump pentru a doua vizită de stat în Marea Britanie este ”rațiune de interes național”.

”Acest lucru poate că nu este agreabil personal pentru cei care participă sau pentru alte milioane de cetățeni. S-ar putea să nu fie nici măcar moral. Contează trei lucruri pentru vizita politică, atunci când Starmer se va întâlni joi cu Trump: relațiile comerciale, situația din Orientul Mijlociu și Ucraina. În privința Orientului Mijlociu, obiectivul imediat este ca Trump să nu explodeze când Marea Britanie și alte țări vor recunoaște statul palestinian săptămâna viitoare”, subliniază editorialistul, pledând și pentru convingerea lui Trump să continue presiunile asupra Rusiei pentru oprirea războiului din Ucraina. ”Amenințarea Rusiei asupra Europei este existențială, iar pe termen lung soluția este în mâinile Europei. Dar Starmer trebuie să facă totul pentru a-l convinge pe Trump să furnizeze armament Ucrainei. În plus, premierul trebuie să evidențieze discrepanța între decizia SUA de a aplica sancțiuni comerciale Chinei și Indiei din cauza achizițiilor de energie rusească și refuzul de a sancționa Rusia pe câmpul de luptă”, concluzionează editorialistul Martin Kettle.

Foto: Profimedia

