Elena Udrea, amintiri de când era fugită în Costa Rica. Ce mesaj a postat fosta politiciană

Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului în Guvernul Boc, a publicat o imagine pe social-media, din perioada în care fugise în Costa Rica, din cauza problemelor cu justiția. Fotografia o înfățișează pe Udrea, cu o zi înainte de a-i da naștere fiicei sale, după cum a explicat chiar fosta ministră.

„19 Septembrie 2018, Costa Rica

Eu așteptând-o pe Eva, neștiind ca a doua zi avea să vină…”, a transmis Elena Udrea pe Facebook, alături de poză.

Elena Udrea a fugit de justiția română în Costa Rica

În 2018, Elena Udrea s-a aflat în centrul unui scandal monstru, ce viza dosarul „Gala Bute”, în care fosta consilieră a lui Traian Băsescu era acuzată, alături de alte nume din Guvern, de luare de de mită și abuz în serviciu.

Pentru a evita reținerea de către autoritățile române, Elena Udrea a fugit în Costa Rica, unde a solicitat azil politic.

România nu are nici în prezent un acord de extrădare cu Costa Rica, dar ambele țări sunt semnatare ale Conventiei Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată în octombrie 2003

Udrea a născut departe de România, deși fusese condamnată definitiv la închisoare

În luna iunie a lui 2018, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la șase ani și patru luni de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul „Gala Bute”.

Fosta ministră se afla, însă, în Costa Rica. Mai mult, aceasta era însărcinată cu fiica ei, care s-a născut pe 20 august în Costa Rica, după cum a anunțat la acel moment, partenerul ei, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea, capturată în Bulgaria și adusă în România

Ulterior, Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria, unde a stat în arest peste două luni, timp în care s-a derulat procesul de extrădare. Aceasta a fost adusă în țară în iunie 2022.

Udrea a fost, într-un final, încarcerată la închisoarea pentru femei Târgșor și eliberată în 2025, după trei ani și zece luni de închisoare.