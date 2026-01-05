Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, care a fost înlăturat de la putere, l-a angajat pe cunoscutul avocat penalist Barry Pollack — cel care l-a reprezentat mult timp pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange — pentru a-l apăra în procedurile penale din Manhattan, conform Bloomberg.
Pollack, un avocat de proces cu experiență din Washington, a depus luni o notificare de reprezentare în calitate de avocat al lui Maduro în dosarul de narco-terorism aflat pe rolul Curții Federale din Districtul de Sud al statului New York, înaintea unei audieri programate la ora 12:00.
Barry Pollack este un avocat american specializat în drept penal, cunoscut în special pentru cazuri federale complexe și cu mare vizibilitate publică.
A devenit cunoscut la nivel mondial pentru faptul că l-a reprezentat timp îndelungat pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, în procedurile legate de acuzațiile americane și de extrădare.