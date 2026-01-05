Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, care a fost înlăturat de la putere, l-a angajat pe cunoscutul avocat penalist Barry Pollack — cel care l-a reprezentat mult timp pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange — pentru a-l apăra în procedurile penale din Manhattan, conform Bloomberg.

Pollack, un avocat de proces cu experiență din Washington, a depus luni o notificare de reprezentare în calitate de avocat al lui Maduro în dosarul de narco-terorism aflat pe rolul Curții Federale din Districtul de Sud al statului New York, înaintea unei audieri programate la ora 12:00.

Cine este avocatul lui Maduro

Barry Pollack este un avocat american specializat în drept penal, cunoscut în special pentru cazuri federale complexe și cu mare vizibilitate publică.

Avocat penalist de top în SUA, cu sediul în Washington, D.C.

Are peste 30 de ani de experiență în litigii penale, inclusiv cazuri de securitate națională, terorism, narcotrafic și extrădare.

Este partener la casa de avocatură Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, una dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din SUA.

A devenit cunoscut la nivel mondial pentru faptul că l-a reprezentat timp îndelungat pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, în procedurile legate de acuzațiile americane și de extrădare.