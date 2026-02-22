În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul

Administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa au anunțat, în mediul online, că – începând cu data de 2 martie 2026 – pârtiile vor rămâne închise. Însă, până la acest moment, nu a fost explicat foarte clar motivul care a dus la o astfel de decizie tranșantă, informațiile furnizate sunt „criptice”, iar turiștii s-au revoltat și fac presupuneri.

Potrivit administratorilor Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa, decizia este un „afront” adus mai multor instituții publice – CNAIR, Consiliul Județean Vâlcea, Consiliul Local Voineasa, Primăria Voineasa și Salvamont Voineasa.

Dar semnele de întrebare rămân și i-au pus serios pe gânduri pe turiști. Aceștia solicită explicații detaliate din partea administratorilor Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa.

„Având în vedere că primul din lista e CNAIR, cred ca despre drumuri e vorba"

„Un domeniu condus de incompetenți și de interese locale. În loc să dezvoltați ceva frumos acolo mai bine închideți și plecați acasă . Zero investiții în ultimii 10 ani, abia dacă ați deschis zona de telescaun. De ce v- ați chinuit să deschideți un snow park dacă după 3 săptămâni închideți ?"

„Zilele următoare sigur vom avea o explicație. Nu cred ca ține de domeniu decizia luată, ei au avut deschis și cu 15-20 pers./zi. Tot timpul au avut o bună comunicare cu publicul și toate informațiile erau transmise pe pagina. Clar cineva pune piedici să nu mai funcționeze. Păcat ca un loc așa frumos să se închidă înainte cu cel puțin o lună jumătate"

„Asta cu 2.03 n-o întelege nimeni. Dacă a luat decizia altcineva din motive de organizare/ siguranța instalațiilor, nu trebuia închisă pe loc?"

„Cam vag mesajul!! Vor rămâne definitiv închise ? Se vor redeschide într -o altă dată când se rezolvă problema ? Ce au de pierdut cei enumerați dacă închideți ?? Dați mai multe detalii, vă rog"

Purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Dacă au ceva de spus, să ne spună cu subiect și predicat”

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR – nr.1 pe listă în acest anunț -, a transmis că nu cunoaște de ce compania pe care o reprezintă a fost trecută pe această „listă” întocmită de administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa.

„De ce noi? Nu înțeleg ce vor. Tot ce ține de noi, facem. Drumurile sunt deszăpezite, se poate circula. Dacă au ceva de spus, să ne spună cu subiect și predicat. Tot ce nu este închis prin lege (n.red. – drum), este curățat”, a declarat Alin Șerbănescu.

Gândul a încercat să îi contacteze pe administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa, pentru a primi explicațiile necesare, dar deocamdată nu s-a primit niciun răspuns.

„Începând cu data de 02.03.2026 pârtiile vor rămâne ÎNCHISE!”

Iată și anunțul surprinzător care a fost postat, cu câteva ore în urmă, pe pagina de Facebook „Domeniul schiabil Transalpina-Voineasa”.

„Dragi iubitori ai Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa, cu respect vă anunțăm că începând cu data de 02.03.2026 pârtiile vor rămâne ÎNCHISE!

Acesta este un afront adus:

CNAIR

Consiliul Judetean Valcea

CONSILIUL LOCAL VOINEASA

PRIMARIA VOINEASA

JURNALISTI DE CATIFEA

SALVAMONT VOINEASA

Valea Lotrului

Vă mulțumim pentru susținere!”, au precizat administratorii Domeniului schiabil Transalpina-Voineasa pe pagina de Facebook.

Reacții după anunțul de închidere a pârtiilor: „Dacă sunt probleme cu instituțiile enumerate, trebuie să găsiți o cale rezonabilă de rezolvare”

Anunțul făcut de administratorii Domeniului schiabil Transalpina Voineasa a declanșat, firește, reacțiile iubitorilor sporturilor de iarnă. Aceștia au încercat să își explice motivele care au stat la baza luării unei astfel de decizii.

„Poate reconsiderati acest afront… Dacă sunt probleme cu instituțiile enumerate, trebuie să găsiți o cale rezonabilă de rezolvare, această ripostă nu lovește în ele, ci în noi, cei care nu suntem doar iubitori ai ski-ului, ci și iubitori ai acelui loc, care alegem sa venim an de an, de la sute de kilometri, doar pentru pârtiile și vibe -ul de la Transalpina! Nu e păcat de tot efortul pe care l-ați făcut până acum, de toată zăpada de acolo?! Chiar ne dorim și vă rugăm să reconsiderați!”, a scris cineva.

Intervenția a primit și un răspuns rapid din partea unui alt iubitor al sporturilor de iarnă.

„Ieri, o persoană rănită într-un accident pe pârtie (n.red. – femeia, în vârstă de 40 de ani, ar fi căzut cu placa în apropiere de locul de îmbarcare în telescaun şi s-a lovit la cap), fiind coborâtă de salvatorii montani la baza pârtiei cu pierderi de cunoştinţă., a fost preluată de către un elicopter smurd și transportată la spital. Poate acest aspect are legătură cu decizia subită de a închide domeniul schiabil. Așteptăm un punct de vedere al administrației”, a scris acesta.

„Atâta timp cât acolo se poate schia și este zăpadă suficientă de ce să le închidă ! Oare avem atât de multe resurse în acest județ încât să ne permitem să refuzam turiști în condițiile în care domeniul poate rămâne deschis?”, a întrebat un alt internaut.

Semne de întrebare: „Lumea ar fi mulțumită dacă ați explica motivul”

Cei care au citit anunțul au fost surprinși și au atras atențiacă motivele unei astfelde decizii trebuie prezentate punctual.

Unul dintre amatorii de sporturi de iarnă a punctat că s-a ajuns greu pe pârtie, din cauza drumului, dar acesta nu ar fi, totuși, un motiv pentru a pune „stop”.

„Lumea ar fi mulțumită dacă ați explica motivul/motivele. Am fost joi pe pârtie și am urcat la 7 dimineața când drumul dinspre Brezoi nu era curățat și nu a fost nici un fel de problemă. Într-adevăr am mers mai încet, sunt porțiuni unde drumul este mai rău, 2-3 locuri, dar ăsta nu e motiv de a închide. Din respect pentru noi turiștii care am venit și o să mai venim, cel mai ok ar fi să avem o explicație completă. Mulțumesc”, a scris respectiva persoană.

„Nu e fair… ba chiar ciudat! Ne-ați obișnuit cu o bună comunicare și acum, fară nicio explicație, ne spuneți că închideți? Sincer, nu credeți că ne datorați mai mult?”, a întrebat un alt internaut.

„Zilele următoare sigur vom avea o explicație”, a completat altcineva.

„Nu cred ca ține de domeniu decizia luată, ei au avut deschis și cu 15-20 pers /zi. Tot timpul au avut o bună comunicare cu publicul și toate informațiile erau transmise pe pagina. Clar cineva pune piedici să nu mai funcționeze. Păcat, ca un loc așa frumos să se închidă înainte cu cel puțin o lună jumătate”, a punctat internautul.

„Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”, a întrebat, pe bună dreptate, altcineva.

