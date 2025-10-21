Sarkozy intră azi în închisoare. Fostul președinte al Franței își va ispăși pedeapsa în izolare. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este așteptat marți dimineață la ora 10 dimineața (ora locală) la închisoarea Santé, situată în arondismentul 14 al Parisului.

Clădirea se întinde de-a lungul bulevardului Arago, Rue Jean Dolent și Rue de la Santé, unde se află intrarea principală și curtea principală.

Din motive de securitate, este puțin probabil ca Nicolas Sarkozy să intre pe ușa din față, ci mai degrabă printr-o intrare mai discretă, cea folosită de curieri de exemplu, conform Le Figaro.

Între timp, fiii fostului președinte îndeamnă la un miting de susținere

Sâmbătă, 18 octombrie, Louis Sarkozy, în vârstă de 28 de ani, a publicat un mesaj pe platforma X, cerându-le susținătorilor tatălui său să se prezinte la un miting de susținere marți, ziua încarcerării fostului președinte.

Mesajul, însoțit de un montaj video despre Nicolas Sarkozy, se încheie cu aceste cuvinte: „Finalul acestei povești nu este încă scris”.

Pierre Sarkozy a publicat, de asemenea, un mesaj prin care a chemat la miting, făcând apel la oameni să vină „din dragoste. Nimic altceva, vă rog. Doar iubirea învinge.”

Participanții ar urma să se întâlnească la ora 8:30 a.m., la intersecția rue Pierre Guérin și rue de la Source, în fața Villa Montmorency, o zonă rezidențială din arondismentul 16 unde locuiește fostul președinte.

