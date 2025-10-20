Bulgaria anunță că și-ar putea DESCHIDE spațiul aerian pentru Vladimir Putin

Bulgaria este pregătită să își deschidă spațiul aerian pentru președintele rus, Vladimir Putin, dacă acesta decide să călătorească la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a confirmat luni ministrul de Externe Georg Georgiev în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg.

Georgiev a declarat că astfel de chestiuni logistice vor fi discutate doar după ce mult așteptata întâlnire Trump-Putin va fi programată oficial. „Să se anunțe mai întâi data, iar apoi putem discuta despre detaliile tehnice. Din câte știu eu, nu există încă o dată confirmată”, a declarat el, citat de Novinite.

Ministrul bulgar a subliniat că țara sa nu va obstrucționa nicio inițiativă diplomatică menită să realizeze pacea în Ucraina.

„Atunci când se depun eforturi pentru pace, este logic ca toate părțile să contribuie la realizarea unei astfel de întâlniri. Și cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?”, a explicat Georgiev.

Bulgaria va sprijini impunerea de noi sancțiuni Rusiei

În același timp, Georgiev a confirmat că Bulgaria va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care ar urma să fie adoptat la sfârșitul acestei săptămâni. Discuțiile, a spus el, au inclus și tarife suplimentare pentru mărfurile rusești.

„Speranța noastră rămâne că ne apropiem de o pace durabilă în Ucraina, deși partea rusă continuă să manifeste ostilitate și refuză să depună orice efort semnificativ”, a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, acesta este motivul pentru care așteptările cu privire la o posibilă întâlnire Trump-Putin sunt atât de mari.

Georgiev a subliniat, de asemenea, rolul activ al Bulgariei în sprijinirea Ucrainei, atât din punct de vedere militar, cât și tehnic. El a menționat participarea Sofiei la inițiativa Safe Skies, zidul dronelor și desfășurarea infrastructurii menite să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre, o zonă afectată direct de războiul în curs. Răspunzând la întrebări despre așa-numita „flotă din umbră” de petroliere rusești care operează în Marea Neagră, el a spus: „Activitatea rusească în această direcție este semnificativă. Colaborăm cu România și Turcia prin intermediul grupului nostru de deminare, iar toate mișcările din această zonă sunt sub supraveghere sporită.”

