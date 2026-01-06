Nicușor Dan: „Dacă Dacian Dragoș nu are vechimea necesară, să nu vă închipuiți că lăsăm CCR fără judecători”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, în conferința de presă de la Paris, și despre contestaţia care îl vizează pe judecătorul Curţii Constituţionale Dacian Dragoş, şedinţă programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor.

„Eu cred că noi avem dreptate, adică în esență critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept.

Bineînțeles că un judecător se va pronunța. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani de zile. O să numim un judecător”, a transmis Nicușor Dan.