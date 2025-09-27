Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați

Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon și Prințul Andrew al Marii Britanii sunt menționați într-o nouă serie de documente din ancheta în cazul lui Jeffrey Epstein, publicate în Statele Unite vineri.

Documentele publicate, care cumulează șase pagini, dar cu părți din material cenzurate, oferă posibile indicii privind legătura cu personalități marcante ale mișcării conservatoare, notează The Guardian.

Printre documentele publicate, o copie a agendei lui Epstein arată un mic dejun planificat cu Steve Bannon, un influent aliat al președintelui SUA Donald Trump, în februarie 2019.

Alte evenimente trecute în agendă menționează un prânz cu omul de afaceri și activistul politic Peter Thiel, în noiembrie 2017 și o potențială călătorie a lui Elon Musk pe insula privată a lui Epstein în decembrie 2014.

O listă cu pasageri la bordul avionului lui Epstein, din 2000, îl include pe prințul Andrew al Marii Britanii (fratele mai mic al regelui Charles al III-lea), a cărui relație cu Epstein este bine documentată.

Un document financiar arată că Epstein a plătit pe cineva listat ca „Andrew” pentru „masaj, exerciții, yoga” în același an.

Acuzațiile formulate de Elon Musk

La începutul acestui an, Elon Musk l-a acuzat pe Donald Trump că se află în așa-numitele „dosare Epstein”, după ce a criticat proiectele fiscale ale lui Trump.

Apoi, în iulie, Musk a declarat public:

„Cum se poate aștepta cineva ca oamenii să aibă încredere în Trump dacă nu publică dosarele Epstein?”

Dezbaterile dintre republicani și democrați pe tema dosarelor Epstein

Ca reacție la cele mai recente documente, reprezentanții republicanilor i-au acuzat pe democrați că sunt selectivi când aleg ce să publice și ce nu:

„Nu aflăm nimic nou. Este trist cum democrații rețin în mod convenabil documente care conțin numele oficialilor democrați. Încă o dată pun politica mai presus de victime”. “Noi le vom publica pe toate în curând”, se arată în declarația republicanilor.

Democrații au declarat:

„Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein a fost prieten cu unii dintre cei mai puternici și mai bogați bărbați din lume. Fiecare nou document produs oferă informații noi, lucrăm pentru a le face dreptate supraviețuitorilor și victimelor.”

Robert Garcia, un democrat din California, a reacționat cu un mesaj pe platforma X:

„Nu ne pasă cât de bogat sau puternic ești – sau dacă ești democrat sau republican. Dacă vă aflați în documentele și dosarele Epstein, le vom expune și vom face dreptate pentru supraviețuitori. Publicați TOATE DOSARELE ACUM!”

Eforturile spre publicarea tuturor documentelor

În Camera Reprezentanților, democrații și un mic grup de republicani au semnat o petiție care va forța un vot privind un proiect de lege care să oblige ca dosarele Epstein să fie publicate.

Petiția are nevoie de 218 semnături pentru a reuși, ceea ce se așteaptă să obțină în curând.

Cu toate acestea, proiectul de lege ar avea nevoie apoi de aprobarea Senatului, unde liderii republicani nu s-au arătat interesați de această problemă.

Donald Trump, care a numit controversa din jurul dosarelor Epstein o „farsă a democraților”, ar trebui să semneze și el proiectul de lege.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul WINDSOR. Patru persoane au fost reținute