Reacția lui Trump la REVENIREA lui Jimmy Kimmel pe ABC: „Ultima dată când m-am luat de ei, mi-au dat 16 milioane de dolari”

24 sept. 2025, 15:02, Știri externe
Președintele SUA Donald Trump și-a exprimat clar nemulțumirea față de revenirea gazdei de talk-show Jimmy Kimmel și a sugerat că ar putea da postul de televiziune ABC în judecată.

Înainte de ediția de marți a emisiunii lui Jimmy Kimmel, Trump a opinat pe platforma sa online Truth Social că „nu-i vine să creadă” că ABC i-a dat lui Kimmel emisiunea înapoi și a făcut aluzie la acțiuni suplimentare împotriva rețelei de televiziune.

„De ce ar vrea înapoi pe cineva care se descurcă atât de prost, care nu este amuzant și care pune rețeaua în pericol emițând 99% gunoi în favoarea democraților”, a scris Trump.

Postarea lui Trump pe Truth Social a apărut cu aproximativ o oră înainte ca „Jimmy Kimmel Live!” să revină pe ABC, după o scurtă suspendare, notează Axios.

„El este doar o altă ramură a Comitetului Național Democrat și, din câte știu, asta ar însemna o contribuție ilegală majoră la campanie. Cred că vom pune ABC la încercare în această privință,” a scris Trump.

El a adăugat:

„Să vedem cum ne descurcăm. Ultima dată când m-am luat de ei, mi-au dat 16 milioane de dolari. Cazul asta pare și mai profitabil. Cu adevărat o grămadă de ratați!”

Trump aparent s-a referit la înțelegerea la care a ajuns cu ABC News anul trecut într-un proces de defăimare, din cauza remarcilor gazdei de emisiuni George Stephanopoulos.

Reacția comicului american: „Acum s-ar putea să fie nevoit să publice dosarele Epstein pentru a ne distrage atenția”

În emisiunea sa – prima după suspendarea din cauza comentariilor despre împușcarea activistului de dreapta Charlie Kirk – Kimmel a numit amenințările Guvernului de a reduce la tăcere comedianții „anti-americane”.

Kimmel a spus că nu a intenționat să trivializeze uciderea lui Kirk și că a înțeles că remarcile sale ar fi putut fi văzute ca fiind „inoportune sau neclare”.

„Guvernului nostru nu i se poate permite să controleze ceea ce spunem sau nu spunem la televizor… trebuie să ne opunem,” a spus Kimmel.

Mai târziu în cursul monologului său, Kimmel l-a atacat pe Trump, spunând că președintele „a făcut tot posibilul să mă anuleze”, dar că „în schimb, a forțat milioane de oameni să urmărească emisiunea”.

„Asta a avut un efect nedorit foarte mare. Acum s-ar putea să fie nevoit să publice dosarele Epstein pentru a ne distrage atenția de la asta.”

Kimmel a adăugat că „președintele Statelor Unite a indicat foarte clar că vrea să mă vadă pe mine și pe sutele de oameni care lucrează aici concediați de la locurile noastre de muncă. Liderul nostru sărbătorește că niște americani își pierd mijloacele de trai pentru că nu el poate accepta o glumă”.

Kimmel a răspuns, de asemenea, la un clip cu Trump care spunea că emisiunea sa nu are rating, spunând:

„În seara asta are”.

