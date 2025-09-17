Imagini cu Trump și Epstein, proiectate pe Castelul WINDSOR. Patru persoane au fost reținute

Patru persoane au fost reținute de Poliția britanică după ce fotografii cu președintele american Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe fațada Castelului Windsor.

Incidentul are loc pe fondul vizitei de stat a liderului american, notează The Independent.

Imaginile proiectate au inclus fotografii ale lui Trump alături de Epstein, precum și poză tip „mugshot” a președintelui american, realizată în 2023, când a fost pus sub acuzare în statul Georgia.

Luni, 15 septembrie, democrații din Camera Reprezentanților a făcut public un presupus mesaj de felicitare pe care Donald Trump l-ar fi trimis lui Jeffrey Epstein acum mai bine de 20 de ani. Casa Albă a negat autenticitatea acestuia, dar publicarea mesajul a readus în atenția publicului legăturile lui Trump cu Epstein.

Poliția din Thames Valley a anunțat că patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de „comunicări malițioase” și că incidentul este investigat împreună cu alte autorități.

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul Castelului Windsor”, au anunțat autoritățile, citate de CNBC.

Donald Trump, vizită oficială în Regatul Unit

Donald Trump a aterizat, marți seara, pe Aeroportul „Stansted”, din Londra, pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat cu mare fast timp de două zile, la invitația regelui Charles al III-lea.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a fost prezentă la Stansted când avionul prezidențial Air Force One a aterizat la ora locală 21:07 (20:07 GMT).

Înainte de a părăsi Washingtonul, Trump și-a exprimat satisfacția pentru „marea onoare” acordată de această a doua vizită, o premieră pentru un președinte american.

