Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”

Directorul FBI Kash Patel a declarat în fața unei comisii a Senatului SUA că nu există informații credibile că Jeffrey Epstein ar fi traficat femei și fete minore în beneficiul altor persoane în afară de sine însuși.

Patel le-a spus senatorilor din Comisia Judiciară a Senatului că dosarele de investigații ale FBI asupra lui Epstein sunt limitate, deoarece un procuror american din Florida a restrâns în mod necorespunzător domeniul unei anchete cu privire la Epstein, în urmă cu două decenii.

„Am publicat toate informațiile credibile”, a spus Patel.

Declarațiile directorului FBI pot fi văzute ca o încercare de a dezamorsa criticile la adresa deciziei Administrației Trump de a pune capăt procedurilor din cazul Epstein, notează Reuters.

Decizia Departamentului de Justiție din iulie de a nu publica materiale suplimentare privind cazul Epstein i-a înfuriat pe mulți dintre susținătorii președintelui Donald Trump, care se așteptau ca Administrația să dezvăluie legături între Epstein și alți oameni bogați și puternici.

Critici cu privire la modul în care Kash Patel conduce FBI

Mărturia lui Patel a venit în contextul în care mai multe voci critice, inclusiv din rândul unor aliați ai președintelui Donald Trump, au pus la îndoială modul în care Patel conduce cea mai cunoscută agenție de aplicare a legii din SUA.

Directorul FBI a respins ferm întrebările despre modul în care a gestionat ancheta privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și concedierea unor oficiali FBI cu experiență care au susținut că au fost înlăturați din motive politice.

Patel s-a apărat, declarând că FBI a sporit numărul de arestări pentru infracțiuni violente și confiscări de arme ilegale.

Senator democrat: „Patel a provocat deja daune de nedescris FBI-ului”

Patel a atras atenția după ce miercuri a postat în mod incorect pe rețelele de socializare că persoana responsabilă pentru împușcarea lui Charlie Kirk fusese arestată. FBI a clarificat ulterior că în acel moment două persoane fuseseră interogate și eliberate.

Adevăratul suspect, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat deabia joi seara.

„Domnul Patel a fost atât de nerăbdător să-și asume meritul pentru găsirea asasinului domnului Kirk, încât a încălcat unul dintre elementele de bază ale aplicării eficiente a legii, într-o etapă critică a unei investigații”, a declarat senatorul democrat Dick Durbin, cel mai important democrat din Comisia Judiciară a Senatului, la începutul audierii. „Directorul Patel a provocat deja daune de nedescris FBI-ului, punând în pericol securitatea noastră națională și siguranța publică”.

Trump a apărat public modul în care Patel a gestionat ancheta.

Patel a făcut presiuni pentru a alinia FBI, care în mod tradițional a căutat să-și separe investigațiile de orice influență politică, mai strâns cu Trump și agenda sa.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump FBI a concediat zeci de oficiali de rang înalt, inclusiv unii cu mare experiență în contracararea amenințărilor la adresa securității naționale.

