Prima pagină » Știri externe » Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”

Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”

16 sept. 2025, 21:26, Știri externe
Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile

Directorul FBI Kash Patel a declarat în fața unei comisii a Senatului SUA că nu există informații credibile că Jeffrey Epstein ar fi traficat femei și fete minore în beneficiul altor persoane în afară de sine însuși.

Patel le-a spus senatorilor din Comisia Judiciară a Senatului că dosarele de investigații ale FBI asupra lui Epstein sunt limitate, deoarece un procuror american din Florida a restrâns în mod necorespunzător domeniul unei anchete cu privire la Epstein, în urmă cu două decenii.

„Am publicat toate informațiile credibile”, a spus Patel.

Declarațiile directorului FBI pot fi văzute ca o încercare de a dezamorsa criticile la adresa deciziei Administrației Trump de a pune capăt procedurilor din cazul Epstein, notează Reuters.

Decizia Departamentului de Justiție din iulie de a nu publica materiale suplimentare privind cazul Epstein i-a înfuriat pe mulți dintre susținătorii președintelui Donald Trump, care se așteptau ca Administrația să dezvăluie legături între Epstein și alți oameni bogați și puternici.

Critici cu privire la modul în care Kash Patel conduce FBI

Mărturia lui Patel a venit în contextul în care mai multe voci critice, inclusiv din rândul unor aliați ai președintelui Donald Trump, au pus la îndoială modul în care Patel conduce cea mai cunoscută agenție de aplicare a legii din SUA.

Directorul FBI a respins ferm întrebările despre modul în care a gestionat ancheta privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și concedierea unor oficiali FBI cu experiență care au susținut că au fost înlăturați din motive politice.

Patel s-a apărat, declarând că FBI a sporit numărul de arestări pentru infracțiuni violente și confiscări de arme ilegale.

Senator democrat: „Patel a provocat deja daune de nedescris FBI-ului”

Patel a atras atenția după ce miercuri a postat în mod incorect pe rețelele de socializare că persoana responsabilă pentru împușcarea lui Charlie Kirk fusese arestată. FBI a clarificat ulterior că în acel moment două persoane fuseseră interogate și eliberate.

Adevăratul suspect, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat deabia joi seara.

„Domnul Patel a fost atât de nerăbdător să-și asume meritul pentru găsirea asasinului domnului Kirk, încât a încălcat unul dintre elementele de bază ale aplicării eficiente a legii, într-o etapă critică a unei investigații”, a declarat senatorul democrat Dick Durbin, cel mai important democrat din Comisia Judiciară a Senatului, la începutul audierii. „Directorul Patel a provocat deja daune de nedescris FBI-ului, punând în pericol securitatea noastră națională și siguranța publică”.

Trump a apărat public modul în care Patel a gestionat ancheta.

Patel a făcut presiuni pentru a alinia FBI, care în mod tradițional a căutat să-și separe investigațiile de orice influență politică, mai strâns cu Trump și agenda sa.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump FBI a concediat zeci de oficiali de rang înalt, inclusiv unii cu mare experiență în contracararea amenințărilor la adresa securității naționale.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Peste 33.000 de pagini de documente legate de dosarul EPSTEIN, publicate de Congresul SUA

Trump, noi detalii despre relația cu Jeffrey Epstein: „A FURAT oameni care au lucrat pentru mine”

Citește și

VIDEO Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
21:46
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
EXTERNE Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
20:31
Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
EXTERNE Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
19:48
Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
APĂRARE Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor
19:42
Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor
EXTERNE Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
18:26
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
VIDEO Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
18:01
Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată