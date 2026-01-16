Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin

Ramzan Kadîrov, liderul autoritar al Ceceniei și unul dintre cei mai loiali aliați ai lui Vladimir Putin, ar suferi de insuficiență renală, potrivit serviciilor secrete ucrainene. Dacă aceste informații se confirmă, ele deschid scenariul unei posibile instabilități într-o regiune controlată de ani de zile prin forță, într-un moment delicat pentru Kremlin, pe fondul războiului prelungit din Ucraina.

Problemele de sănătate ale lui Kad îrov

Informațiile privind starea gravă de sănătate a lui Ramzan Kadîrov nu sunt noi, liderul cecen fiind declarat de mai multe ori „pe moarte” în ultimii ani. De fiecare dată, acesta a reapărut în public, uneori vizibil slăbit, dar suficient de activ pentru a-și demonstra autoritatea. De această dată însă, contextul geopolitic face ca zvonurile să fie privite cu mai multă atenție, notează POLITICO, citat de News.ro.

Cecenia reprezintă un pilon important al sistemului de putere construit de Vladimir Putin, fiind una dintre primele regiuni în care Kremlinul a impus controlul prin forță militară masivă. Conducerea lui Kadîrov nu se bazează pe instituții sau mecanisme democratice, ci pe un pact direct cu Kremlinul, dincolo de orice supraveghere formală. O eventuală dispariție a acestuia ar pune la încercare acest aranjament într-un moment de vulnerabilitate rar întâlnită pentru Moscova.

Cine este Ramzan Kad îrov și cum a ajuns la putere

Ascensiunea lui Ramzan Kadîrov este rezultatul unui compromis strategic al Kremlinului. Într-o mișcare comparată de analiști cu un scenariu de „Game of Thrones”, Vladimir Putin a negociat pacea în Cecenia cu Ahmat Kadîrov, fost lider rebel și tatăl actualului conducător. După asasinarea lui Ahmat Kadîrov, în 2004, Ramzan a preluat puterea, moștenind un acord clar: control total asupra Ceceniei în schimbul loialității absolute față de Kremlin.

Susținut de subvenții federale consistente, Kadîrov a instaurat un regim extrem de tensionat, marcat de răpiri, tortură și execuții extrajudiciare.

În paralel, Kadîrov și-a construit o imagine publică extravagantă și provocatoare pe rețelele sociale, unde apărea frecvent în ipostaze menite să îi întărească aura de lider necruțător. În ultimii ani, a publicat videoclipuri în care se antrenează pentru a combate zvonurile despre boala sa.

AUTORUL RECOMANDĂ