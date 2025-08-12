Prima pagină » Știri externe » Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus

Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus

12 aug. 2025, 18:30, Știri externe
Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus

Elveția a urmat modelul Uniunii Europene, cu cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, și a impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități din Rusia, Republica Moldova și Belarus. 

Departamentul Federal pentru Economie, Educație și Cercetare (DEFR) a extins listele de sancțiuni referitoare la Rusia, a anunțat Guvernul de la Berna într-un comunicat.

Prin această decizie, Elveția a adoptat o serie de amendamente introduse de Uniunea Europeană ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni.

Măsurile intră în vigoare la 12 august.

Pe lista de sancțiuni au fost adăugate 14 persoane fizice și 41 de persoane juridice, care se vor confrunta cu înghețarea activelor și interdicții de intrare sau tranzit prin Elveția.

Printre acestea se numără companii rusești și internaționale care gestionează nave ale flotei ruse din umbră, comercianți de țiței rusesc și entități care sprijină efortul de război al Rusiei.

În plus, alte 105 nave din țări terțe fac acum obiectul unor interdicții complete privind cumpărarea, vânzarea și prestarea de servicii. Acestea sunt în principal petroliere care fac parte din flota din umbră a Rusiei.

Departamentul a redus, de asemenea, plafonul de preț pentru țițeiul rusesc la 47,6 dolari pe baril, aliniindu-se la măsurile UE și la prețurile actuale de pe piața globală.

În sectorul comerțului, 26 de noi entități, inclusiv unele din țări terțe, au fost supuse unor restricții mai stricte de control al exporturilor, în special pentru că au eludat restricțiile privind exportul de drone.

Sancțiuni împotriva unor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus

Elveția a urmat, de asemenea, inițiativa UE de a impune sancțiuni unor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus.

În ceea ce privește Republica Moldova, șapte persoane fizice și trei entități sunt acum supuse înghețării activelor și interdicției de furnizare de resurse economice. De asemenea, persoanelor le este interzis să intre și să tranziteze Elveția.

Sancțiunile vizează persoane și entități implicate în eforturile conduse de Rusia de a influența referendumul din Republica Moldova privind aderarea la UE și alegerile prezidențiale din 2024.

În ceea ce privește Belarusul, opt companii din industria de armament sunt acum supuse înghețării activelor și interdicției de furnizare de resurse economice.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Financial Times: Autoritățile din Elveția, „în stare de șoc” după taxele vamale impuse de TRUMP. „Nu este clar ce vor SUA de la noi”

Citește și

VIDEO Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
18:41
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
JUSTIȚIE CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă
18:18
CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă
VIDEO UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”
17:13
UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”
EXTERNE The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”
17:01
The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
15:57
Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
EXTERNE Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km
15:33
Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
De ce Woodstock nu s-a repetat niciodată (și nici nu se va repeta)? Trei zile de muzică, iubire, dar și haos, în vara anului 1969