Andrei Văcaru
26 aug. 2025, 13:07, Știri externe
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a îndemnat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să „înceteze să mai lanseze amenințări la adresa Ungariei” după ce Zelenski a făcut aluzie la faptul că atacurile asupra conductei petroliere Drujba sunt direct legate de poziția Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE.

Szijjártó a susținut că Zelenski a folosit Ziua Independenței Ucrainei „pentru a lansa amenințări flagrante la adresa Ungariei”. El a acuzat Ucraina de „atacuri grave” la adresa securității energetice a Ungariei și a spus că „atacurile la adresa securității energetice ar trebui interpretate ca atacuri la adresa suveranității”, arată Pravda.

„Un război în care nu suntem implicați nu este o explicație legitimă pentru încălcarea suveranității noastre. Îi cerem lui Volodimir Zelenski să înceteze amenințările sale la adresa Ungariei și să înceteze să pună în pericol securitatea noastră energetică”, a declarat oficialul de la Budapesta.

Ca răspuns, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, l-a atacat pe omologul său ungar.

„Voi răspunde în stil maghiar! Nu trebuie să-i spuneți președintelui ucrainean ce să facă sau să spună și când! El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei! Securitatea energetică a Ungariei este în propriile voastre mâini. Diversificați-vă sursele și deveniți independenți de Rusia, ca restul Europei.”, a transmis acesta.

Tensiuni între Ungaria și Ucraina

Pe 24 august, Volodimir Zelenski a făcut aluzie la faptul că atacurile asupra conductei Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol din Rusia, sunt direct legate de poziția Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE.

„Întotdeauna am susținut prietenia dintre Ucraina și Ungaria. Iar acum existența Drujba depinde de poziția Ungariei”, a spus el.

Pe 21 august, Zelenski a declarat că l-a rugat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, să încerce să-l convingă pe premierul ungar, Viktor Orbán, să nu blocheze calea aderarea Ucrainei la UE.

Pe 22 august, Ungaria a fost anunțată că această conductă „a fost atacată pentru a treia oară într-o perioadă scurtă de timp”.

Orbán a decis să-i scrie o scrisoare lui Trump în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei petroliere Drujba, iar Trump a răspuns, se pare, că este supărat din cauza acestui lucru. Separat, miniștrii de Externe maghiar și slovac s-au plâns Comisiei Europene cu privire la aceste atacuri, mai arată sursa citată.

Fluxul de țiței din Rusia către Ungaria și Slovacia, prin conducta Drujba, a fost întrerupt lunea trecută. Autoritățile de la Budapesta au dat vina pentru întrerupere pe un atac al forțelor ucrainene asupra unei stații de transformare.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din Uniunea Europeană, Ungaria și-a menținut dependența de energia rusească după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Ungaria importă cea mai mare parte a țițeiului prin conducta Drujba, care trece prin Belarus și Ucraina pentru a ajunge în Ungaria și Slovacia.

