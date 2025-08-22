Prima pagină » Știri externe » Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE

Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE

22 aug. 2025, 22:10, Știri externe
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE

Ungaria a condamnat vehement, vineri seară, atacurile asupra unui oleoduct din Rusia, atribuite Ucrainei, Budapesta cerând Uniunii Europene să oprească acțiunile militare ucrainene care vizează aprovizionarea cu energie.

”După un nou atac asupra conductei de petrol Drujba, am discutat despre consecințe cu Pavel Sorokin, adjunctul ministrului rus al Energiei. Acest atac este mai grav decât cele precedente, întrucât Ucraina nu a folosit doar drone, ci și rachete. Oficialul rus mi-a dat asigurări că vor reconstrui rețeaua afectată cât se poate de rapid, dar lucrările vor dura cel puțin cinci zile”, a declarat Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe.

Budapesta cere Uniunii Europene să oprească atacurile Ucrainei asupra rețelelor energetice.

”Mă adresez Comisiei Europene în speranța că își va face timp să se țină de promisiune și să oprească tentativele Ucrainei de a bloca aprovizionarea cu petrol a Ungariei”, a subliniat ministrul ungar de Externe.

În ultimele zile, Rusia a întrerupt furnizarea de petrol către Slovacia și Ungaria din cauza atacurilor atribuite Ucrainei. Guvernul de la Budapesta a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, a condamnat atacurile Ucrainei.

Ultimul atac atribuit Ucrainei a avut loc vineri dimineață, vizând o stație de pompare din zona Unecea, în regiunea rusă Briansk. Ungaria și Slovacia i-au trimis o scrisoare comisarului european al Energiei, Dan Jorgensen, cerându-i să atenționeze Administrația Volodimir Zelenski.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”

Opoziția din Germania cere audierea lui Zelenski în Bundestag pentru atacurile contra Nord Stream /”O formă de TERORISM de stat”

Citește și

EXTERNE Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
21:56
Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
EXTERNE Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
20:51
Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
ECONOMIE Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
20:34
Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
EXTERNE Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
18:50
Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
NEWS ALERT Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
18:33
Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
EXTERNE Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
17:09
Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Evz.ro
Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
TURISM Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
21:32
Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
NEWS ALERT Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
21:00
Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
VIDEO Ministrul Economiei, Radu Miruță, sare la gâtul PSD-iștilor: Își caută un dușman imaginar
20:49
Ministrul Economiei, Radu Miruță, sare la gâtul PSD-iștilor: Își caută un dușman imaginar
REȚETE O rețetă veche de 100 de ani: Iată ingredientele și cei 11 pași de urmat pentru a prepara o zacuscă autentică și delicioasă
20:32
O rețetă veche de 100 de ani: Iată ingredientele și cei 11 pași de urmat pentru a prepara o zacuscă autentică și delicioasă
FOTO-VIDEO Vizită în BĂTAIE DE JOC a lui Bolojan, la Broșteni. Nu a vorbit cu niciun localnic, nu a vizitat nicio casă. A fost plimbat în grabă de oficialități
20:31
Vizită în BĂTAIE DE JOC a lui Bolojan, la Broșteni. Nu a vorbit cu niciun localnic, nu a vizitat nicio casă. A fost plimbat în grabă de oficialități