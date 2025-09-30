Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”

Secretarul pentru Apărare al SUA Pete Hegseth și-a prezentat viziunea despre noile politici ale Departamentului Apărării, în fața unei mulțimi de sute de generali adunați la Quantico, în Virginia.

Sute de generali și ofițeri americani de rang înalt au primit ordin să vină la reuniunea de la Quantico pentru discursul lui Hegseth, care va fi urmat de remarci ale președintelui Donald Trump, conform CNN.

Hegseth a spus că nu mai poate fi ignorată „bârna din ochii noștri”, referindu-se la ceea ce el a numit „justiție socială, corectitudine politică și gunoi ideologic toxic”.

„Gata cu lunile de identitate, birourile de diversitate și incluziune, tipi în rochii. Gata cu venerarea schimbărilor climatice. Gata cu diviziunea, distragerea atenției sau nebuniile de gen,” a spus Hegseth. „După cum am mai spus și voi spune din nou, am terminat cu prostiile astea.”

În plus, forțele armate americane le vor cere celor care pot fi implicați în misiuni de luptă să îndeplinească „cel mai înalt standard masculin”, a anunțat Hegseth.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului”

Secretarul Apărării a spus că fiecare membru al forțelor armate în funcții combatante trebuie să obțină un scor de peste 70% la „standardul masculin” al testului de aptitudine fizică al armei respective.

„Nu vreau ca fiul meu să servească alături de militari care nu sunt în formă sau într-o unitate de luptă cu femei care nu pot atinge aceleași standarde fizice ca bărbații, sau militari care nu sunt pe deplin competenți cu armele, platforma sau sarcina atribuite, sau sub un lider care a fost primul, dar nu cel mai bun. Standardele trebuie să fie uniforme, neutre din punct de vedere al genului și ridicate”, a mai spus Hegseth.

Hegseth le-a mai spus ofițerilor militari de rang înalt că nu mai dorește să vadă „generali și amirali grași” sau militari supraponderali în formațiuni de luptă, subliniind necesitatea de a respecta standarde stricte de fitness pentru militarii americani din întreaga lume.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului conducând unități din întreaga țară, în lume, este o imagine proastă”, a spus Hegseth. „Este rău și nu ne reprezintă.”

Departamentul Apărării începe „o revizuire completă” a modului în care cuvinte precum hărțuire, hazing și conducere toxică sunt folosite, a mai declarat Pete Hegseth, adăugând că acești termeni au fost „transformați în armă” pentru a submina comandanții militari eficienți.

