Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie

20 ian. 2026, 17:16, Știri externe
În Polonia, termenii de „soț” și „soție”  vor fi înlocuite cu „soțul nr. 1” și „soțul nr. 2” în documentele de căsătorie, a anunțat Ministerul Digitalizării din țară pe 19 ianuarie. Legea pare a fi inspirată după legea din Franța care a înlocuit în certificate termenii „mamă” și „tată” cu „părinte 1” și „părinte 2”.

Acest pas este motivat de necesitatea de a asigura respectarea verdictului Curții Europene de Justiție, care obligă Varșovia să recunoască căsătorii între persoane de același sex încheiate în alte țări.

Conform informațiilor furnizate de RIA Novosti , se pare că ordinul a fost deja semnat de ministrul Informatizării Republicii, Krzysztof Havkovsky.

