Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie

În Polonia, termenii de „soț” și „soție” vor fi înlocuite cu „soțul nr. 1” și „soțul nr. 2” în documentele de căsătorie, a anunțat Ministerul Digitalizării din țară pe 19 ianuarie. Legea pare a fi inspirată după legea din Franța care a înlocuit în certificate termenii „mamă” și „tată” cu „părinte 1” și „părinte 2”.

Acest pas este motivat de necesitatea de a asigura respectarea verdictului Curții Europene de Justiție, care obligă Varșovia să recunoască căsătorii între persoane de același sex încheiate în alte țări.

Conform informațiilor furnizate de RIA Novosti , se pare că ordinul a fost deja semnat de ministrul Informatizării Republicii, Krzysztof Havkovsky.

Sursa Foto: Shutterstock

