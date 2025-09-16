Prima pagină » Știri externe » Noul premier al FRANȚEI adoptă o politică reformatoare/ Sébastien Lecornu elimină beneficiile „pe viață” acordate foștilor miniștri

Noul premier al FRANȚEI adoptă o politică reformatoare/ Sébastien Lecornu elimină beneficiile „pe viață” acordate foștilor miniștri

16 sept. 2025, 13:02, Știri externe
Noul premier al Franței, Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

„Deși este normal ca Republica să protejeze persoanele care sunt ținta amenințărilor, este de neconceput ca acestea să poată dispune de beneficii pe viață datorită unui statut temporar”, a afirmat succesorul lui Francois Bayrou, la mai puțin de o săptămâna de la preluarea funcției.

Singura excepție este „protecția polițienească” acordată foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne pentru „o perioadă limitată și reînnoită în funcție de realitatea riscului”, a explicat Lecornu, citat de cotidianul Le Monde.

„Toate celelalte resurse puse la dispoziția foștilor prim-miniștri pe viață vor fi acum pentru o perioadă limitată”, a avertizat acesta, fără a specifica durata de timp pentru care aceste beneficii vor fi menținute.

Direcția Națională a Poliției Generale (DGPN) va crea „un cadru” pentru „protecția polițienească” a foștilor prim-miniștri de interne.

Cât alocă Guvernul pentru beneficiile pe viață ale foștilor miniștri

Totodată, Guvernul intenționează să revizuiască decretul din 20 septembrie 2019, care reglementează privilegiile acordate foștilor șefi de guvern. Până la momentul actual, aceștia puteau să beneficieze, la cerere, de „un vehicul de serviciu și un șofer”, iar costurile erau acoperite de stat.

Un alt posibil avantaj ar fi dispunerea unui „agent pentru secretariatul privat” la foștilor șefi de guvern, timp de zece ani de la încetarea mandatului și cel târziu până la vârsta de 67 de ani.

„Nu le putem cere francezilor să facă un efort dacă cei care sunt în fruntea statului nu o fac”, a declarat premierul.

Costul beneficiilor „pe viață” ale foștilor miniștri a crescut la 1,58 milioane de euro în 2024, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei.

Foto: Profimedia

