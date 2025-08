Este scandal de proporții în Columbia! Un fost actor gay și activist pentru drepturile comunității LGBT, care a jucat în filme pentru adulți, a fost numit ministru al Egalității.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, i-a luat apărarea. Șeful statului columbian a susținut legalizarea consumului de cocaină.

Juan Carlos Florian nu este doar actor gay și creator de filme pentru adulți, dar și activist pentru drepturile comunității LGBTQIA+. El declară că suferă de HIV.

Decizia numirii sale în funcția de ministru deja a stârnit scandal uriaș în națiunea catolică.

Juan Carlos Florian a mai fost ministru adjunct și a lucrat pentru mai multe organizații internaționale.

De la preluarea puterii acum trei ani, guvernul de stânga al președintelui Gustavo Petro a avut peste 50 de miniștri, potrivit France24.

Noul ministru al Egalității a scris pe pagina sa de Instagram:

„Vin de pe străzi, de la luptă, făcând activism. Am fost lucrător sexual, am realizat conținut pentru adulți, sunt seropozitiv și am fost migrant.”