FT: Omul lui Trump, implicat în proiectul sălii de bal, misiune discretă în Rusia. S-a întâlnit cu Putin și apropiații săi la Kremlin

Rodney Mims Cook Jr., oficial american implicat în controversatul proiect al sălii de bal a lui Donald Trump, a purtat discuții cu oficiali ai Kremlinului în Rusia. Vizita prezentată drept „culturală” ar fi avut și o miză diplomatică, dezvăluie Financial Times.

Un oficial american aflat în centrul unuia dintre cele mai controversate proiecte ale lui Donald Trump de la Casa Albă a făcut, în această vară, o călătorie discretă în Rusia, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai Kremlinului. Vizita, prezentată public drept una culturală, ar fi avut însă și o componentă diplomatică mult mai sensibilă.

Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei Americane pentru Arte Frumoase și oficialul care supervizează controversata extindere a sălii de bal a lui Trump la Casa Albă, a primit un pașaport diplomatic și a fost informat în detaliu înaintea deplasării sale la Sankt Petersburg, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Cook a participat în luna iunie la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, evenimentul emblematic organizat anual în Rusia și supranumit uneori „Davos-ul lui Putin”.

În timpul vizitei, oficialul american s-a întâlnit cu reprezentanți ai Kremlinului și a beneficiat de protecția unei echipe de securitate diplomatică.

Printre persoanele cu care Cook s-ar fi întâlnit s-a numărat Anton Kobiakov, consilier de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile.

Oficial, călătoria a fost prezentată drept o „vizită culturală”. Cook este un cunoscător și admirator declarat al culturii ruse, având legături în această țară încă din anii 1990.

Secretarul de stat american Marco Rubio declara în iunie că „nu știe nimic” despre delegația prezentă la Sankt Petersburg. Două dintre sursele citate de FT susțin însă că Washingtonul spera ca emisari neconvenționali precum Cook să poată contribui la depășirea blocajului diplomatic privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Prezența lui Cook a avut și o puternică valoare simbolică. El a devenit primul oficial american care a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg după 2018.

Statele Unite au boicotat evenimentul începând din anul următor, inițial în semn de protest față de arestarea unui important om de afaceri american, iar ulterior au continuat să nu participe pe fondul invaziei ruse în Ucraina.

Cook, martor al unui atac cu drone înaintea forumului lui Putin

Vizita oficialului american s-a desfășurat într-un moment în care Moscova încerca să transmită imaginea unei țări în care activitatea economică și viața cotidiană continuă în pofida războiului.

Realitatea conflictului a ajuns însă chiar în apropierea lui Cook.

În dimineața deschiderii forumului, în timp ce traversa Piața Palatului pentru a lua micul dejun cu un prieten la Palatul de Iarnă, americanul a asistat la un atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării ruse de pe malul Nevei. Atacul a provocat coloane uriașe de fum negru care puteau fi observate deasupra orașului.

„Prea aproape pentru a mă simți în siguranță”, a declarat Rodney Mims Cook Jr.

Cook a evitat însă să ofere detalii despre discuțiile pe care le-a purtat cu oficialii ruși. Întrebat dacă Donald Trump i-a cerut să continue dialogul sau dacă intenționează să revină în Rusia în viitorul apropiat, răspunsul său a rămas ambiguu.

„Există multe solicitări. Lucrăm la asta acum”, a afirmat Mims Cook Jr.

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Casa Albă a transmis că Statele Unite „continuă să joace un rol constructiv în dialogul cu ambele părți, în efortul de a pune capăt războiului” și că Donald Trump este „optimist” în privința posibilității încheierii unui acord de pace.

Un oficial american a insistat că participarea lui Cook la forum s-a făcut în calitatea sa de președinte al Comisiei Americane pentru Arte Frumoase și a avut drept obiectiv consolidarea legăturilor culturale dintre cele două țări.

Dimensiunea culturală a vizitei a fost, într-adevăr, una vizibilă. La masa rotundă „Rusia-SUA: Dialogul culturilor”, Cook le-a prezentat participanților inclusiv fotografii cu propria sa „dacha” din Atlanta, construită, potrivit acestuia, în „stilul vernacular rusesc din lemn, care i-a fost drag de-a lungul deceniilor”.

Oficialul american a vorbit și despre bisericile istorice, clădirile publice și reședințele rusești la restaurarea cărora a contribuit de-a lungul anilor.

„Cunosc cultura rusă și îi cunosc pe majoritatea conducătorilor instituțiilor lor culturale”, a declarat Rodney Mims Cook Jr.

La eveniment au participat oficiali ruși de rang înalt și personalități culturale, inclusiv persoane aflate sub sancțiuni americane.

„A inclus majoritatea vechilor mei prieteni, ceea ce a reprezentat cu adevărat o întoarcere acasă minunată. Legătura personală dintre noi toți a fost foarte evidentă”, a declarat Cook.

Cook a mers și la mormântul Louisei Catherine Adams, fiica lui John Quincy Adams, primul ambasador al Statelor Unite în Rusia, unde a depus flori și a rostit o rugăciune.

A fost însoțit de Vladimir Tolstoi, fost consilier cultural al lui Putin și stră-strănepot al scriitorului Lev Tolstoi.

„Suntem prieteni de zeci de ani. El este o supervedetă”, a declarat Cook despre Vladimir Tolstoi.

Mesaj pentru Putin din partea „prietenului său, Trump”

Momentul cu cea mai mare încărcătură politică s-a produs însă a doua zi, când Cook a ajuns față în față cu Vladimir Putin în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Oficialul american i-a transmis liderului de la Kremlin „salutări cordiale din partea prietenului (lui Putin), președintele Trump”.

Mesajul a fost urmat de o afirmație care a sugerat că între Washington și Moscova urmau să existe noi discuții.

„Avem multe idei despre care să discutăm între cele două capitale ale noastre săptămâna viitoare”, i-a spus Rodney Mims Cook Jr. lui Vladimir Putin.

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În timpul șederii sale la Sankt Petersburg, oficialul american a solicitat inclusiv o interpretare privată a Simfoniei nr. 7 a compozitorului sovietic Dmitri Șostakovici, lucrare compusă în timpul asediului Leningradului de către Germania nazistă. Concertul a fost susținut de o orchestră formată din 150 de muzicieni.

În dialogul cu Putin, Cook a evocat rolul culturii și al muzicii în supraviețuirea orașului în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Dacă Atlanta l-ar fi avut pe Șostakovici, poate, foarte probabil, frumosul meu oraș ar fi fost la fel de intact precum este acest loc minunat”, i-a spus Rodney Mims Cook Jr. lui Vladimir Putin, afirmația fiind primită cu aplauze.

Dincolo de mesajele culturale, Cook a recunoscut ulterior că discuțiile sale au atins direct problema războiului din Ucraina și posibilitatea unui armistițiu.