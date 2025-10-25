O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea

Candidata de extremă stânga Catherine Connolly este pe cale să devină Președintele Irlandei, după ce singurul ei contracandidat și-a recunoscut înfrângerea, numărătoarea voturilor fiind în curs, cu un număr „fără precedent” de alegători care și-au anulat voturile în semn de protest.

Potrivit BBC, socialista Catherine Connolly a fost deja felicitată de contracandidata liberală Heather Humphreys.

Citește și: Kamala Harris, fosta vicepreședinte a SUA, a declarat că este pregătită să candideze din nou pentru președinția Americii

Cine au fost candidații

Din partea Partidului Fine Gael (liberal-conservator centru-dreapta – afiliat cu PPE) a candidat Heather Humphreys, fostă ministră a Protecției Sociale.

Jim Gavin, fost manager de fotbal și fost militar, și-a suspendat campania după ce a candidat din partea Fianna Fail (un partid conservator creștin-democrat de centru, afiliat cu Renew Europe). Deși s-a retras din alegeri, numele său a rămas în continuare pe buletinele de vot.

Catherine Connolly, considerată o politiciană extremistă de stânga, a candidat independent, dar cu susținerea mai multor partide de stânga:

Sinn Fein – partid social-democrat afiliat cu Stânga din Parlamentul European;

Partidul Laburist- partid social-democrat afiliat cu S&D;

„Social-democrații”;

„Oameni înaintea profitului” – partid de stânga anticapitalist, troțkist și pro-reunificarea Irlandei cu Irlanda de Nord;

Partidul Verde – afiliat cu Grupul Verzilor din Parlamentul European;

„Solidaritatea” – partid troțkist și populist de stânga;

Mișcarea „100% Redresare”;

grupuri politice independente;

Cine este noua președinte aleasă a Irlandei

Născută pe 12 iulie 1957, în Galway, Catherine Connolly a studiat la Universitatea din Leefs, la NUI Galway și la King’s Inns. A fost membră a Partidului Laburist irlandez până în 2006. De aproape două decenii, este independentă, însă cu convingeri de stânga. Ea se descrie ca fiind o „socialistă” și „pacifistă”, care sprijină neutralitatea Irlandei.

Ea este considerată de către Politico drept „anti-Occident”, fiindcă a criticat NATO și UE. Ea s-a opus „militarizării” Europei împotriva agresiunii Rusiei, cu toate că a condamnat invazia rusă a Ucrainei. Connolly este susținătoare a Palestinei și a lansat mai multe atacuri împotriva Israelului, acuzându-l pe premierul Benjamin Netanyahu pentru „genocid”.

De asemenea, susține legalizarea căsătoriilor LGBTQIA+, legalizarea avortului și reunificarea Irlandei cu Irlanda de Nord. Ea a profesat ca avocat și psiholog.

Irlanda: scurt istoric

Irlanda, care a fost regat clientelar al Angliei din 1542 și parte a Regatului Unit al Marii Britanii din 1801, și-a proclamat independența din 1916. După războiul de independență din 1919-1921 care a împărțit teritorial insula, a rezultat crearea Statului Liber Irlandez și a Irlandei de Nord (care a rămas parte a Regatului Marii Britanii).

Statul Liber Irlandez devenit republică independentă din 1949. Catherine Connolly nu este prima femeie președinte aleasă. Alegerile din 1990 au fost câștigate de Mary Robinson, ea fiind prima femeie președinte din istoria țării. Iar din 1997, a doua femeie președinte a devenit Mary McAleese. Din 2011 până în prezent, funcția de președinte al Irlandei este deținută de Michael D. Higgins (un social-conservator independent în vârstă de 84 ani).

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Schimbare ISTORICĂ în Irlanda de Nord. Republicana Michelle O’Neill devine prim-ministru: „Este o nouă eră”