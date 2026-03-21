Prima pagină » Știri externe » O casă în Sicilia se vinde cu doar 8.000 de euro. Condiția pe care cumpărătorul trebuie să o îndeplinească

O locuință dintr-un sat tradițional din Sicilia a atras atenția internațională după ce a fost scoasă la vânzare cu doar 8.000 de euro. Casa, cu trei camere și terasă, oferă priveliști spectaculoase, însă cumpărătorii trebuie să fie pregătiți pentru o provocare.

O oportunitate rară în inima Siciliei

Situată pe o stradă pietruită, într-un sat pitoresc, casa are 130 de metri pătrați și etaj, cu o terasă care domină dealurile din jur. Prețul extrem de redus a făcut ca anunțul să devină viral pe TikTok, unde utilizatorii s-au întrebat cum este posibil ca o proprietate cu asemenea dimensiuni și priveliști să fie atât de ieftină.

Locuința combină farmecul arhitecturii tradiționale cu necesitatea unor lucrări de renovare: livingul și camerele principale trebuie refăcute pentru ca spațiul să devină confortabil și funcțional.

Agentul imobiliar care a postat anunțul a subliniat că proprietatea nu poate fi locuită imediat și că renovările sunt obligatorii. Aceasta este o practică comună în satele siciliene, unde autoritățile locale impun ca proprietățile vechi să fie recondiționate după achiziție.

Astfel, cumpărătorii nu doar că achiziționează o casă la preț foarte mic, dar intră și într-un proiect de transformare care poate aduce valoare și confort pe termen lung.

Postarea a generat sute de comentarii, de la surpriză și încântare până la scepticism.

  • „Este incredibil cât de ieftină e”
  • „Priveliștea e perfectă, dar renovarea va fi o provocare”
  • „Sunt curios ce se ascunde în spatele acestui preț”, au scris internauții.

Citește și

INEDIT Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
13:45
Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire
FLASH NEWS SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
13:01
SUA și Israelul au atacat centrala nucleară Natanz din Iran. Ce anunță Organizația pentru Energie Atomică. Instalația a mai fost lovită luna aceasta
CONTROVERSĂ „Se epuizează opțiunile”. Administrația Trump ridică sancțiunile la petrolul iranian pentru 30 de zile. Ce cantități uriașe ar urma să intre pe piață
12:21
„Se epuizează opțiunile”. Administrația Trump ridică sancțiunile la petrolul iranian pentru 30 de zile. Ce cantități uriașe ar urma să intre pe piață
ULTIMA ORĂ Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
11:42
Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
FLASH NEWS Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
11:08
Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
FLASH NEWS Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter
10:44
Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter
Mediafax
Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic
Digi24
De ce e Scutul de la Deveselu vital pentru Europa după atacul iranian asupra Diego Garcia
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
De ce tinerii din generația Z sunt tot mai interesați de medicina tradițională chineză
NEWS ALERT Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
13:43
Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia
ACCIDENT Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
13:21
Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri
SONDAJ DE OPINIE Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
13:21
Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
VIDEO Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
13:00
Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
ISTORIE Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București
12:43
Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București
SANCȚIUNE Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București
12:37
Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București

Cele mai noi

Trimite acest link pe