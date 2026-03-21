O casă în Sicilia se vinde cu doar 8.000 de euro. Condiția pe care cumpărătorul trebuie să o îndeplinească

O locuință dintr-un sat tradițional din Sicilia a atras atenția internațională după ce a fost scoasă la vânzare cu doar 8.000 de euro. Casa, cu trei camere și terasă, oferă priveliști spectaculoase, însă cumpărătorii trebuie să fie pregătiți pentru o provocare.

O oportunitate rară în inima Siciliei

Situată pe o stradă pietruită, într-un sat pitoresc, casa are 130 de metri pătrați și etaj, cu o terasă care domină dealurile din jur. Prețul extrem de redus a făcut ca anunțul să devină viral pe TikTok, unde utilizatorii s-au întrebat cum este posibil ca o proprietate cu asemenea dimensiuni și priveliști să fie atât de ieftină.

Locuința combină farmecul arhitecturii tradiționale cu necesitatea unor lucrări de renovare: livingul și camerele principale trebuie refăcute pentru ca spațiul să devină confortabil și funcțional.

Agentul imobiliar care a postat anunțul a subliniat că proprietatea nu poate fi locuită imediat și că renovările sunt obligatorii. Aceasta este o practică comună în satele siciliene, unde autoritățile locale impun ca proprietățile vechi să fie recondiționate după achiziție.

Astfel, cumpărătorii nu doar că achiziționează o casă la preț foarte mic, dar intră și într-un proiect de transformare care poate aduce valoare și confort pe termen lung.

Reacții și curiozități

Postarea a generat sute de comentarii, de la surpriză și încântare până la scepticism.

„Este incredibil cât de ieftină e”

„Priveliștea e perfectă, dar renovarea va fi o provocare”

„Sunt curios ce se ascunde în spatele acestui preț”, au scris internauții.

