O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă

Olga Borșcevschi
22 ian. 2026, 15:47, Știri externe
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodă. Drona va fi detonantă controlat de către autoritățile din țara vecină, iar oamenii din zonă au fost evacuați.  

Drona a fost găsită joi dimineața, în jurul orei 9:25 în grădina unei case nelocuite. Ea are o lungime de 2,5 metri, conform Poliției din Republica Moldova.

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției, aceasta conține explozibil, dar fără să se precizeze despre ce cantitate exactă este vorba.

„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. 

La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, au transmis autoritățile din țara vecină.

