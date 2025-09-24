Prima pagină » Știri externe » VIDEO | O dronă lansată de militanții HUTHI din Yemen a căzut în orașul israelian Eilat /Zeci de persoane au fost rănite

24 sept. 2025, 20:04, Știri externe
Zeci de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, după ce o dronă lansată de insurgenții huthi din Yemen a căzut miercuri seară în orașul Eilat, situat în sudul Israelului, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenție.

Bilanțul atacului este de cel puțin 21 de răniți, dintre care două persoane sunt în stare gravă, conform cotidianului The Times of Israel. La locul incidentului au intervenit numeroase echipaje de poliție și ambulanțe, iar răniții sunt tratați în spitale din Eilat și Beersheba.

Incidentul intervine după ce o altă dronă lansată de militanții huthi din Yemen a lovit în urmă cu câteva zile un hotel din Eilat. Acum, drona a căzut în apropierea unui centru comercial. Armata israeliană va investiga de ce sistemele antiaeriene nu au reușit doborârea aparatului de zbor lansat din Yemen. Deocamdată, atacul nu a fost revendicat.

Armata israeliană a admis că nu are succes total în doborârea dronelor lansate din Yemen. Militanții huthi din Yemen au lansat constant atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și asupra culoarelor maritime din Marea Roșie ca reacție la ofensiva israeliană din Fâșia Gaza, declanșată după atacurile teroriste produse în Israel în octombrie 2023. Aviația militară israeliană și cea americană au bombardat în mai multe rânduri pozițiile insurgenților huthi din Yemen. În ultimele șase luni, combatanții huthi au lansat 90 de rachete balistice și aproximativ 40 de drone care au atins teritoriul israelian, unde cele mai multe au fost doborâte.

