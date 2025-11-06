O expresie fără sens provoacă isterie pe internet. De ce strigă copiii „Six-Seven” la școală și acasă

De când au început să aibă acces la internet, adolescenții din întreaga lume au început să-și creze un limbaj propriu, care i-a lăsat adesea pe adulți în ceață. De la înlocuirea cuvintelor cu faimoasele emoji-uri, la cuvinte prescurtate și abrevieri, tinerii devin din ce în ce mai creativi atunci când vor să se facă remarcați.

Mai nou, părinții caută să înțeleagă cine este „Tung Tung Sahur”, ce înseamnă „goonen” și ce înseamnă „Sybau”. În ultimele luni, însă, s-a impus o nouă expresie pe care nici adolescenții înșiși nu o înțeleg cu exactitate.

E vorba despre trendul „Six Seven”, care a luat amploare pe platforma de socializare TikTok, dar care este folosit și în viața de zi cu zi a generației Alpha. Copiii și adolescenții strigă „Six Seven” în timpul orelor, la școală, în conversațiile cu prietenii sau la întâmplare pe stradă și acasă.

Este un fel de glumă recurentă, care, strict vorbind, nu înseamnă absolut nimic. Expresia pare să creeze un sentiment de apartenență, o delimitare față de generațiile mai în vârstă. „Six Seven” este însoțit de un gest specific, în care mâinile sunt mișcate alternativ în sus și în jos, ca și cum s-ar cântări ceva.

De unde provine „Six Seven”

Combinația de cifre provine dintr-un meme internațional care inundă feedurile de pe TikTok de la începutul anului. Nu degeaba, „6/7” a fost ales, la sfârșitul lunii octombrie, cuvântul anului 2025 de către dicționarul online englez Dictionary.com. Decizia a fost motivată, printre altele, de faptul că, începând cu luna august, căutările online pentru „6 7” au explodat.

„Six Seven” provine inițial dintr-o melodie a rapperului american Skrilla. „6-7, tocmai am claxonat pe autostradă” este o traducere a unor versuri din melodia „Doot Doot (6/7)”. Mulți cred că artistul se referă la strada 67th Street din Philadelphia, unde a crescut. Conform unei alte teorii, cifrele ar fi o aluzie la „10-67” – un cod folosit de poliția americană în comunicațiile radio pentru a informa despre un deces.

Rapperul nu vrea să se pronunțe asupra sensului pe care l-a dat acestei expresii: „Nu i-am atribuit niciodată o semnificație reală și nu vreau să o fac nici în continuare”, a declarat el pentru „Wall Street Journal”. Întrebat ce mesaj ar vrea să transmită numeroșilor copii care repetă constant această expresie, el spus doar: „Six Seven”.

Din SUA s-au răspândit rapid videoclipuri în care elevii care strigă „Six Seven” perturbă ora de curs. Un punctaj de 67 de puncte la un text provoacă, de exemplu, ovații zgomotoase. La fel și când rezultatul unei operații matematice este brusc 67.

South Park despre „Six Seven”

Tendința a ajuns chiar și într-un nou episod al seriei de benzi desenate americane South Park. „Vreți să știți la ce oră m-am trezit azi dimineață?”, întreabă elevul Butters Stotch. „Pe la șase, șapte”, râde el și strigă împreună cu prietenii săi „Six Seven!”.

