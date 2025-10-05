O femeie a fost împușcată în timpul protestelor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump. Aceasta era înarmată

O femeie a fost împușcată de agenți ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație. Aceasta era înarmată. Protestatara, o americancă, a ajuns la spital.

Concret, femeia avea asupra ei o armă semiautomată, a precizat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, în Chicago, a transmis Departamentul Securității Interne, potrivit agenției Reuters. Niciunul dintre oamenii legii nu a fost rănit grav în confruntări.

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis într-o postare pe X că va trimite „operațiuni speciale” suplimentare pentru a controla situația din cartierul Brighton Park din Chicago.

Președintele Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA. Senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, a calificat hotărârea drept „complet nejustificată” și a precizat că Donald Trump „încearcă să răspândească frica”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei

Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Alertă în Europa. Polonia a ridicat avioane de luptă. Incidente aeriene și în Lituania, unde aeroportul din Vilnius s-a închis temporar