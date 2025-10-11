O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei

O femeie a ales postul cu apă timp de 21 de zile în detrimentul chimioterapiei recomandată de medici pentru cancerul pe care îl avea în stadiul patru. Sarah Ford a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin și nu a vrut să urmeze tratamente recomandate de medici, după 16 rude epuizante de chimioterapie și imunoterapie.

Sarah Ford are o poveste de viață impresionantă, în trecut a practicat culturismul în Marea Britanie, acolo unde a uimit pe toată lumea. Diagnosticul de limfom Hodgkin în stadiul patru, formă de cancer de sânge agresivă, a venit în februarie 2024, la câteva luni după ce ea se căsătorise și plecase în luna de miere alături de soțul ei, Sam Cullingworth.

A ales să țină post cu apă în locul chimioterapiei

Boala ei a început cu ușoare simptome, aparent banale, congestie nazală, tuse ușoară, respirație greoaie și dureri de șold, pe care inițial le-a pus pe seama unei alergii sezoniere. În timpul unei vacanțe în Turcia, starea ei s-a agravat brusc și a fost transportată urgent la spital. O tomografie computerizată i-a scos la iveală o masă tumorală de 11 centimetri în piept, iar după ce s-a întors în Regatul Unit, investigațiile de la Broomfield Hospital au confirmat diagnosticul temut. Sarah Ford suferea de limfom Hodgkin avansat, cu metastaze în zona toracică și șoldul drept.

„Când mi-au spus despre acea masă tumorală, am fost complet dărâmată. Eram o persoană activă, sănătoasă, mereu preocupată de corpul meu. A fost un șoc total”, a declarat Sarah Ford.

Următoarele luni au fost ca un calvar pentru Sarah. A urmat patru runde de chimioterapie care au reușit să reducă tumora, urmate de alte patru runde de tratamente mai puternice, care nu au avut efectul dorit. După șase săptămâni de pauză, ea a primit o schemă cu cinci runde de chimioterapie combinate cu trei de imunoterapie, o procedură ce folosește sistemul imunitar al organismului pentru a distruge celulele canceroase.

Eforturile medicilor păreau să dea roade deoarece chiar în ajunul Anului Nou, Sarah a primit o veste mult așteptată, intrase în remisie.

„A fost o bucurie imensă, în sfârșit simțeam că lupta mea a dat rezultate. Speram să revin pe scena de culturism, să mă întorc la munca mea de paramedic și, mai ales, să mai avem un copil”, a spus Sarah Ford.

Fericirea femeii nu a fost de lungă durată. La doar câteva săptămâni după ce primise vestea bună, cancerul a revenit.

„Tocmai avusesem un moment de mare euforie. Îmi făceam planuri să revin treptat la viața mea normală, dar a trebuit să pun totul pe pauză din nou”, a susținut Sarah.

A luat o decizie la care nimeni nu se aștepta

În septembrie, Sarah a ales să urmeze un tratament alternativ oferit de True North Health Centre, o clinică din Statele Unite cunoscută pentru programele sale de post doar cu apă. Terapia, care costă aproximativ 12.000 de lire sterline, presupune consumul a doar 350 de mililitri de apă pe zi, fără alimente, pe o perioadă de 21 de zile, sub supraveghere medicală strictă.

„Am aflat despre metoda True North încă de la începutul tratamentului meu convențional. Am fost mereu interesată să descopăr modalități naturale prin care corpul se poate vindeca. În timpul chimioterapiei, am ținut posturi scurte după ce am citit că pot reduce efectele secundare”, a explicat femeia.

Pe 25 septembrie, Sarah a început programul, sub monitorizarea medicilor americani.

„A fost o decizie luată cu mare atenție. Am vrut să fiu absolut sigură că sunt în siguranță și că sunt supravegheată medical. Era foarte important pentru mine ca soțul, fiul meu, familia și prietenii să știe că sunt bine îngrijită”, a menționat Sarah Ford.

Soțul ei, Sam Cullingworth, în vârstă de 55 de ani, a recunoscut că la început a fost speriat.

„Decizia de a refuza chimioterapia și de a merge pe această cale alternativă a fost greu de acceptat la început, dar acum sunt convins că a făcut alegerea potrivită. O susțin în totalitate”, a susținut soțul femeii.

Recomandările autorului: