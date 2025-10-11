Prima pagină » Știri externe » O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei

O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei

11 oct. 2025, 18:11, Știri externe
O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei

O femeie a ales postul cu apă timp de 21 de zile în detrimentul chimioterapiei recomandată de medici pentru cancerul pe care îl avea în stadiul patru. Sarah Ford a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin și nu a vrut să urmeze tratamente recomandate de medici, după 16 rude epuizante de chimioterapie și imunoterapie.

Sarah Ford are o poveste de viață impresionantă, în trecut a practicat culturismul în Marea Britanie, acolo unde a uimit pe toată lumea. Diagnosticul de limfom Hodgkin în stadiul patru, formă de cancer de sânge agresivă, a venit în februarie 2024, la câteva luni după ce ea se căsătorise și plecase în luna de miere alături de soțul ei, Sam Cullingworth.

A ales să țină post cu apă în locul chimioterapiei

Boala ei a început cu ușoare simptome, aparent banale, congestie nazală, tuse ușoară, respirație greoaie și dureri de șold, pe care inițial le-a pus pe seama unei alergii sezoniere. În timpul unei vacanțe în Turcia, starea ei s-a agravat brusc și a fost transportată urgent la spital. O tomografie computerizată i-a scos la iveală o masă tumorală de 11 centimetri în piept, iar după ce s-a întors în Regatul Unit, investigațiile de la Broomfield Hospital au confirmat diagnosticul temut. Sarah Ford suferea de limfom Hodgkin avansat, cu metastaze în zona toracică și șoldul drept.

„Când mi-au spus despre acea masă tumorală, am fost complet dărâmată. Eram o persoană activă, sănătoasă, mereu preocupată de corpul meu. A fost un șoc total”, a declarat Sarah Ford.

Următoarele luni au fost ca un calvar pentru Sarah. A urmat patru runde de chimioterapie care au reușit să reducă tumora, urmate de alte patru runde de tratamente mai puternice, care nu au avut efectul dorit. După șase săptămâni de pauză, ea a primit o schemă cu cinci runde de chimioterapie combinate cu trei de imunoterapie, o procedură ce folosește sistemul imunitar al organismului pentru a distruge celulele canceroase.

Eforturile medicilor păreau să dea roade deoarece chiar în ajunul Anului Nou, Sarah a primit o veste mult așteptată, intrase în remisie.

„A fost o bucurie imensă, în sfârșit simțeam că lupta mea a dat rezultate. Speram să revin pe scena de culturism, să mă întorc la munca mea de paramedic și, mai ales, să mai avem un copil”, a spus Sarah Ford.

Fericirea femeii nu a fost de lungă durată. La doar câteva săptămâni după ce primise vestea bună, cancerul a revenit.

 „Tocmai avusesem un moment de mare euforie. Îmi făceam planuri să revin treptat la viața mea normală, dar a trebuit să pun totul pe pauză din nou”, a susținut Sarah.

A luat o decizie la care nimeni nu se aștepta

În septembrie, Sarah a ales să urmeze un tratament alternativ oferit de True North Health Centre, o clinică din Statele Unite cunoscută pentru programele sale de post doar cu apă. Terapia, care costă aproximativ 12.000 de lire sterline, presupune consumul a doar 350 de mililitri de apă pe zi, fără alimente, pe o perioadă de 21 de zile, sub supraveghere medicală strictă.

„Am aflat despre metoda True North încă de la începutul tratamentului meu convențional. Am fost mereu interesată să descopăr modalități naturale prin care corpul se poate vindeca. În timpul chimioterapiei, am ținut posturi scurte după ce am citit că pot reduce efectele secundare”, a explicat femeia.

Pe 25 septembrie, Sarah a început programul, sub monitorizarea medicilor americani.

„A fost o decizie luată cu mare atenție. Am vrut să fiu absolut sigură că sunt în siguranță și că sunt supravegheată medical. Era foarte important pentru mine ca soțul, fiul meu, familia și prietenii să știe că sunt bine îngrijită”, a menționat Sarah Ford.

Soțul ei, Sam Cullingworth, în vârstă de 55 de ani, a recunoscut că la început a fost speriat.

„Decizia de a refuza chimioterapia și de a merge pe această cale alternativă a fost greu de acceptat la început, dar acum sunt convins că a făcut alegerea potrivită. O susțin în totalitate”, a susținut soțul femeii.

Recomandările autorului:

Citește și

TEHNOLOGIE Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini
18:25
Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina
18:19
Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina
ULTIMA ORĂ Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă
18:10
Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă
EXTERNE Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii
17:48
Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii
VIDEO China folosește noile tehnologii la turație maximă. Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera infractori
17:12
China folosește noile tehnologii la turație maximă. Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera infractori
EXTERNE Abia reconfirmat în funcție, premierul Franței este amenințat cu o moțiune de cenzură
17:11
Abia reconfirmat în funcție, premierul Franței este amenințat cu o moțiune de cenzură
Mediafax
Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Nicușor Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine
Click
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai bun medicament pentru durerile articulare nu este cel pe care l-ați bănui
VIDEO Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră”
18:33
Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră”
SPORT Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
18:16
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
CONTROVERSĂ Imagini incredibile. Misteriosul fenomen care uimește oamenii de știință a fost surprins, din nou, în Munții Carpați. Cum apare “Fantoma Broken”, HALOUL curcubeu
17:36
Imagini incredibile. Misteriosul fenomen care uimește oamenii de știință a fost surprins, din nou, în Munții Carpați. Cum apare “Fantoma Broken”, HALOUL curcubeu
POLITICĂ Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter
17:26
Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter
GALERIE FOTO Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile
17:02
Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile
FOTO-VIDEO Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori
16:59
Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori
Sari la bara de unelte