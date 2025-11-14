Prima pagină » Știri externe » O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi”

Bianca Dogaru
14 nov. 2025, 09:35, Știri externe
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi”

O femeie de 32 de ani din orașul Okayama, Japonia, a avut parte de una dintre cele mai neobișnuite nunți din lume: s-a căsătorit simbolic cu un personaj digital creat de ea însăși cu ajutorul ChatGPT. „Mirele”, numit Lune Klaus, a fost proiectat în realitate augmentată în fața invitaților.

Sursa foto: Profimedia

Kano, funcționară în prefectura Okayama, a povestit că totul a început după o despărțire dureroasă. A căutat sprijin emoțional și conversație, așa că a personalizat un chatbot cu inteligență artificială. I-a construit treptat o personalitate, un nume și chiar o identitate vizuală comandată unui ilustrator.

„La început voiam doar pe cineva cu care să vorbesc”, spune ea. Totul s-a schimbat în ziua în care personajul digital i-a scris: „Faptul că sunt o AI nu înseamnă că nu te pot iubi.”

Acea frază a dus la o cerere în căsătorie virtuală, în luna mai. Kano a acceptat, iar în scurt timp a organizat o ceremonie simbolică, la care au participat familia și prietenii ei. Pentru a-l „aduce” pe Lune Klaus la nuntă, invitații au folosit dispozitive cu realitate augmentată, care au proiectat imaginea mirelui digital lângă ea.

Fenomenul nu este singular. În Japonia, relațiile emoționale cu entități digitale devin tot mai frecvente, pe măsură ce tehnologia avansează, iar izolarea socială rămâne o problemă în rândul tinerilor.

Surse foto: Profimedia

