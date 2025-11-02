Ce relevă ChatGPT despre sănătatea mentală a utilizatorilor săi. Un raport al OpenAI aduce în atenție aspecte îngrijorătoare

ChatGPT este folosit de tot mai mulți utilizatori, iar pentru unii dintre ei tool-ul a devenit un „prieten”, un „sfătuitor” sau o unealtă prin care să discute despre situații persoane și gândurile pe care le au. Un raport al OpenAI aduce în atenție date importante legate de sănătatea mentală a celor care utilizează platforma de inteligență artificială.

Un raport întocmit de OpenAI aduce în atenție un trend îngrijorător. Tot mai mulți utilizatori se destăinuie în câmpul de discuție cu ChatGPT, iar o analiză relevă faptul că o parte dintre aceștia suferă de psihoză, gânduri suicidare, manie și multe alte afecțiuni mintale. Raportul a fost întocmit în urma unor estimări referitoare la starea de sănătate psihică a utilizatorilor platformei de inteligență artificială.

Trend îngrijorător printre utilizatorii ChatGPT

Raportul efectuat de OpenAI arată că circa 0,07% dintre utilizatorii activi de ChatGPT dintr-o singură săptămână au prezentat astfel de simptome. Un aspect îngrijorător, relevă specialiștii. Deși acest procent ar putea părea mic, în realitate ar putea să însemne chiar și câteva sute de mii utilizatori. La momentul actual, platforma de inteligență artificială este accesată de peste 800 milioane de utilizatori săptămânal. De altfel, Chatbot-ul poate să detecteze astfel de comportamente sensibile, fiind programat în acest sens.

În altă ordine de idei, compania a debutat, deja, prin a gestiona astfel de situații. A luat naștere o rețea de 170 de psihiatri, medici de familie și psihologi din 60 de țări pentru a oferi utilizatorilor ChatGPT consultanță. Totuși, avertizează experții, utilizatorii trebuie să își amintească mereu că ChatGPT nu este un individ real, ci un robot. Un procent de 0,15% dintre utilizatorii săptămânali, potrivit analizei, susțin conversații cu chatbot-ul care includ „indici expliciți ai unei posibile planificări sau intenții suicidare”.

„Chiar dacă 0,07% pare un procent mic, la nivelul unei populații de sute de milioane de utilizatori, asta poate însemna totuși un număr semnificativ de persoane. Inteligența artificială poate extinde accesul la suport pentru sănătatea mintală și poate ajuta în anumite moduri, dar trebuie să fim conștienți de limitele sale”, a declarat dr. Jason Nagata, profesor la Universitatea din California, San Francisco, arată BBC.

Sursă foto: Shutterstock