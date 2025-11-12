Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat

Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor creatorilor săi. În timpul unui eveniment tehnologic de la Moscova, în cadrul căruia era prezentat, AIdol a început să se împleticească pe scenă și a căzut.

Într-un videoclip, care a devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum umanoidul se deplasează lent pe scenă, chiar pe coloana sonoră a filmului Rocky. După ce ridică mâna pentru a saluta publicul, robotul se dezechilibrează și cade. Cei doi membri ai personalului care îl însoțeau se grăbesc sa-l ridice și să remedieze defecțiunea, însă o pânză neagră a fost desfășurată în fața lor de organizatori, pentru a acoperi incidentul.

AIdol a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă, construită în mare parte din componente domestice, iar lansarea acestuia marchezză încercarea Rusiei de a se alătura cursei globale pentru dezvoltarea de roboți asemănători oamenilor, alimentați de inteligență artificială, scie NewsWeek.

Condusă de Vladimir Vitukhin, CEO al firmei rusești de robotică Idol, compania spune că robotul integrează mișcarea, manipularea obiectelor și interacțiunea asemănătoare oamenilor prin intermediul inteligenței artificiale întruchipate.

Prăbușirea robotului pe scenă a fost atribuită unor probleme de calibrare, iar compania susține că incidentul a avut loc în timpul fazei de testare în curs a robotului.

„Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a spus Vitukhin.

Deși lansarea a avut scopul de a prezenta progresele înregistrate în domeniul inteligenței artificiale și roboticii interne, criticii de pe rețelele de socializare și forumurile tehnologice rusești s-au concentrat în schimb pe instabilitatea robotului și pe decizia de a dezvălui un prototip neterminat.

Videoclipul a fost distribuit pe scară largă online, mulți întrebându-se dacă sectorul roboticii din Rusia este pregătit să concureze la nivel internațional.

Dezvoltatorul a respins criticile, menționând că AIdol este alimentat de o baterie de 48 de volți care oferă până la șase ore de funcționare continuă și este compusă în proporție de 77% din componente fabricate în Rusia – o cifră pe care compania își propune să o crească la 93% în producția viitoare.

Ei au adăugat că robotul este echipat cu 19 servomotoare, permițându-i să afișeze peste o duzină de emoții de bază și sute de micro-expresii. Pielea sa din silicon este concepută pentru a reproduce expresiile faciale umane cu diferite grade de fermitate.

„Robotul poate zâmbi, gândi și fi surprins – exact ca o persoană”, a spus Vitukhin în timpul prezentării.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Inteligența Artificială terorizează piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare

Ce relevă ChatGPT despre sănătatea mentală a utilizatorilor săi. Un raport al OpenAI aduce în atenție aspecte îngrijorătoare