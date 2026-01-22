Prima pagină » Actualitate » Condamnat la închisoare pentru furt de țuică. Câți litri de băutură i-a furat un bărbat din Gorj vecinei sale

Condamnat la închisoare pentru furt de țuică. Câți litri de băutură i-a furat un bărbat din Gorj vecinei sale

22 ian. 2026, 12:18, Actualitate
Condamnat la închisoare pentru furt de țuică. Câți litri de băutură i-a furat un bărbat din Gorj vecinei sale
foto; caracter ilutrativ.

Un bărbat de 50 de ani a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, după ce a sărit gardul vecinei și i-a furat acesteia cinci litri de țuică și o sticlă de suc, informează Gorjeanul.

Fapta s-a întâmplat pe data de 25 martie 2025, de Buna Vestire, în satul Valea Viei, în jurul orei 10.00 dimineața, când, la aflarea zvonului că vecina sa plecase de acasă, la pădure, un individ de 50 de ani a sărit gardul și a intrat în curtea femeii. Acesta nu a stat foarte mult pe gânduri și a furat cinci litri de țuică de prune dintr-o damigeană, dar și o sticlă de suc.

Bărbatul a fost văzut de o vecină care l-a strigat reprosându-i că fură de la vecini, însă bărbatul a ignorat-o și a reintrat în bucătăria de vară pentru a fura și sticla de suc, după care a părăsit locuința vecinei sale. Întorasă de la pădure, femeia a sesizat lipsa băturii și, dup o discuție cu martora, aceasta a decis să epună plângere penală pentru furt calificat.

„Din discuţiile purtate cu vecina, aceasta i-a spus că l-a văzut pe inculpat când a pătruns prin spatele locuinţei, iniţial în ţarcul de animale, a alungat câinele, lovindu-l cu bolovani din pământ, după care a intrat în anexa gospodărească. (…)

Martora a susținut că inițial nu și-a dat seama cine este, însă, după aproximativ 5 minute, l-a observat pe inculpat ieșind, care avea asupra sa un bidon de plastic de 5 litri, plin cu un lichid transparent, probabil țuică, și un topor.

În aceste împrejurări, martora a strigat la inculpat «Ce faci, mă, nenorocitule? Furi de la oameni!», iar acesta, auzind-o, a intrat din nou în beci, fără să răspundă. Martora a declarat că, după un minut, inculpatul a ieșit din nou din beci, având asupra sa o sticlă de plastic, în aceasta fiind un lichid de culoare închisă, astfel că a strigat din nou la el: «Ce faci, mă, îi luași vinul acum?!», dar nici de această dată inculpatul nu a răspuns și a ieșit pe poartă.

Martora a susținut că nu știe ce a făcut inculpatul cu bidonul de 5 litri în care probabil se afla țuică, însă a aflat de la persoana vătămată că îi lipsesc 5 litri de țuică și o sticlă de suc de 2 litri”, potrivit datelor de la dosar.

Deși inițial a negat cele întâmplate, bărbatul și-a recunoscut fapta în cele din urmă. Făptașul a fost condamnat de Judecătoria Târgu Jiu la 1 an și 4 luni de închisoare , pedeapsă suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani.

Această măsura prevede ca bărbatul să urmeze un program de reintegrare socială , dar și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. De altfel, acesta a acceptat să achite conravaloarea bunurilor.

