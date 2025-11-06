Prima pagină » Știri externe » Cei mai buni soldați ai Ucrainei au fost uciși de rachete rusești la o ceremonie. „Au îndurat iadul pe front și au murit în timp ce erau decorați“

06 nov. 2025, 10:45, Știri externe
Cei mai buni soldați ai Ucrainei au fost uciși de rachete rusești la o ceremonie. „Au îndurat iadul pe front și au murit în timp ce erau decorați“
Numeroși soldați ucraineni de elită au fost uciși, sâmbătă, 1 noiembrie, când mai multe rachete rusești au lovit o ceremonie de premiere din regiunea Dnipropetrovsk, arată rapoartele publicate de The Telehgraph.

În urma incidentului, autoritățile ucrainene au lansat o anchetă privind o posibilă neglijență din poartea organizatorilor evenimentului. Totuși, nu este clar câți soldați au murit în atac.

Publicația „Suspilne”, citând un martor ocular, informează că cel puțin 8 persoane au murit și 40 au fost rănite. Șase militari sunt dați dispăruți.

„Cel mai probabil, am fost trădați. Pentru că lovitura a venit la 15 minute după ce evenimentul trebuia să înceapă decernarea. Noi stăteam la aproximativ o sută de metri de torțe. Cam după 15 minute, în locul unde trebuia să aibă loc decernarea, a venit un Iskander.”, povestesc martorii.

„Nu am auzit nimic — doar o explozie, toți am fost doborâți. Unui tip i-a fost tăiat piciorul, altuia — umerii. Am avut noroc că așteptam în lateral. Toți cei care stăteau lângă torțe — 200”, a declarat pentru jurnaliști un militar ucrainean sub protecția anonimatului.

Cei mai buni soldați ai Ucrainei, uciși

Potrivit The Telehgraph, rachetele au vizat zona unde militarii ucraineni s-au adunat pentru decernare. Printre cei decedați se numără operatori de drone, cei mai buni piloți și infanteriști marini ai Brigăzii 35.

Dmitro Sviatnenko, un jurnalist ucrainean, a declarat că fratele său – operator de drone de elită care a participat la lupte în Krynyky, Kurakhove, Mariinka și Krasnohorivka – a fost ucis în timpul unei ceremonii de premiere. Volodimir Sviatnenko, în vârstă de 43 de ani, a servit în Brigada 35 Separată de Marină.

„El și camarazii săi s-au adunat pe terenul de paradă pentru a fi premiați. I-au adunat pe cei mai buni. Cei mai buni piloți și infanteriști ai brigăzii. Pe teren deschis. Povestea neglijenței s-a repetat”, a spus Sviatnenko într-o postare pe Facebook. „A îndurat iadul în Krynky, Kurakhove, Marinka, Krasnohorivka… A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă”, a scris el în postarea sa.

Kostiantyn Huzenko, un fotograf și militar ucrainean a fost ucis și el în atac, au declarat surse pentru ziarul online Kyiv Independent.

Aceeași lovitură cu rachete a ucis patru civili, inclusiv un copil de 11 ani și unul de 14 ani, iar alte șase persoane au fost rănite, în satele din apropiere, potrivit lui Vladyslav Haivanenko, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk.

O echipă de anchetatori de la Biroul de Investigații de Stat al Ucrainei (SBI) investighează dacă au fost respectate protocoalele de siguranță în timpul alertei de raid aerian și dacă soldații au primit adăposturi adecvate la bază.

Nu este prima dată când Rusia a vizat adunări de soldați ucraineni pentru evenimente similare. În noiembrie 2023, 19 soldați ucraineni au fost uciși într-un atac rusesc asupra unei ceremonii de premiere din Zaporijia. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat la acea vreme că tragedia „ar fi putut fi evitată”.

Forțele rusești au intrat în Dnipropetrovsk pentru prima dată în august, o regiune pe care forțele ucrainene nu au fost niciodată nevoite să o apere în peste un deceniu de conflict cu separatiștii susținuți de Kremlin și cu armata rusă.

