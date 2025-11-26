Prima pagină » Social » Au comandat kendame, însă au primit o țeapă de zile mari. Ce a pățit o familie din Brașov

Au comandat kendame, însă au primit o țeapă de zile mari. Ce a pățit o familie din Brașov

26 nov. 2025, 18:51
Decembrie este și luna cadourilor, momentul în care le oferim, dar și primim de la cei dragi. O familie din Brașov, care nu a avut prezența de spirit să verifice coletul, s-a trezit că a primit în loc de o kendamă pentru fiul lor, un cartof.

În colet trebuia să fie o jucărie kendama, ce se caută cel mai mult în această perioadă. Escrocii profită de cererea tot mai mere, își fac site-uri care par magazine online, doar că după ce au primit banii, trimit orice prin curier.

Pentru o familie din Brașov, un cadou pentru copii s-a transformat într-o țeapă de 100 de euro. Părinții au comandat două kendame de pe un site, dar în locul jucăriilor au primit cartofi.

„Am doi copii și am luat pentru ei aceste jucării. 511 lei. Nici nu știu dacă să râd sau să plâng, am primit trei cartofi. Am sunat ulterior imediat și la bancă în momentul în care mi-am dat seama că ceva nu este în regulă”, a spus o mamă.

După ce au început să citească recenziile și-au dat seama că au fost păcăliți, însă nu au fost singurii. Unii au pierdut 300 de lei, alții au plătit chiar și mii de lei pentru produse care ori nu au ajuns niciodată ori aveau o calitate îndoielnică.

„Chiar noi le cerem dovezi și trimitem la autorități sau la servere să le închidă site-urile. Principala recomandare e să cumpere din magazine autorizate și, de preferat, din magazine fizice. Acolo vezi clar produsul și îți dai seama dacă e fake sau nu. Copilul știe de unde trebuie cumpărat, pentru că vorbesc la școală cu colegii, știu”, a spus Iulian Tache, administrator magazine, potrivit Observator News.

Dacă alegem totuși să comandăm de pe internet, cel mai sigur este să ne informăm bine înainte de a oferi site-ului ales acces la datele noastre bancare.

„Folosiți doar platforme pe care le cunoașteți și verificați recenziile comercianților. Nu trimiteți bani în avans pentru vânzători necunoscuți”, a declarat Andreea Balaș, Poliția Ilfov, pentru sursa citată.

În ultima perioadă, kendama a redevenit foarte populară printre tinerii de toate vârstele.

