O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar

Mihai Tănase
05 nov. 2025, 10:04, Știri externe
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

O mănăstire din secolul al XVII-lea, aflată în estul Belarusului, a fost vândută la un preț simbolic de doar 11 euro, echivalentul unei felii de pizza cumpărată din Aeroportul Otopeni. Cumpărătorul promite să transforme clădirea istorică într-o afacere exclusivită.

O mănăstire veche de peste 400 de ani din orașul Dubrouna, aflat în estul Belarusului, a fost vândută recent pentru o sumă derizorie respectiv 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro, adică cam cât ai plăti pentru o felie de pizza în Aeroportul Otopeni.

Tranzacția include nu doar clădirea monument istoric, ci și un teren de 2.700 de metri pătrați, închiriat cumpărătorului pentru o perioadă de 50 de ani.

Noul proprietar, o companie privată din domeniul stomatologic, intenționează să transforme mănăstirea într-o clinică dentară premium, după un amplu proces de renovare, scrie Bild.de.

Mănăstirea Bernardină din Dubrouna a fost fondată în 1630 de Mikołaj Hlebowicz, un influent nobil și consilier al regelui Sigismund al III-lea Vasa. De-a lungul secolelor, edificiul a trecut prin numeroase încercări. A fost ars de două ori, confiscat după revolta din noiembrie 1830, și ulterior transformat în școală în perioada sovietică.

După căderea URSS, mănăstirea a fost abandonată, iar degradarea avansată a redus interesul public și investițional.

Inițial, clădirea a fost scoasă la licitație la prețul inițial de 371.000 de ruble belaruse (aproximativ 94.000 de euro), însă nu s-a găsit niciun cumpărător.

Lipsa totală de interes a determinat Comitetul Executiv al Districtului Dubrouna, prin Departamentul de Cultură, să reducă drastic prețul, mai întâi la câteva sute de ruble, apoi la doar 42 de ruble belaruse (echivalentul a 10 euro).

În cele din urmă, o companie stomatologică a achiziționat monumentul pentru 44 de ruble și 10 copeici, cu obligația de a restaura clădirea și de a păstra elementele arhitecturale istorice.

„Doar un preț extrem de scăzut le mai poate salva de la dispariție”, notează Bild.

