O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar

O mănăstire din secolul al XVII-lea, aflată în estul Belarusului, a fost vândută la un preț simbolic de doar 11 euro, echivalentul unei felii de pizza cumpărată din Aeroportul Otopeni. Cumpărătorul promite să transforme clădirea istorică într-o afacere exclusivită.

O mănăstire veche de peste 400 de ani din orașul Dubrouna, aflat în estul Belarusului, a fost vândută recent pentru o sumă derizorie respectiv 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro, adică cam cât ai plăti pentru o felie de pizza în Aeroportul Otopeni.

Tranzacția include nu doar clădirea monument istoric, ci și un teren de 2.700 de metri pătrați, închiriat cumpărătorului pentru o perioadă de 50 de ani.

Noul proprietar, o companie privată din domeniul stomatologic, intenționează să transforme mănăstirea într-o clinică dentară premium, după un amplu proces de renovare, scrie Bild.de.

Mănăstirea Bernardină din Dubrouna a fost fondată în 1630 de Mikołaj Hlebowicz, un influent nobil și consilier al regelui Sigismund al III-lea Vasa. De-a lungul secolelor, edificiul a trecut prin numeroase încercări. A fost ars de două ori, confiscat după revolta din noiembrie 1830, și ulterior transformat în școală în perioada sovietică.

După căderea URSS, mănăstirea a fost abandonată, iar degradarea avansată a redus interesul public și investițional.

Inițial, clădirea a fost scoasă la licitație la prețul inițial de 371.000 de ruble belaruse (aproximativ 94.000 de euro), însă nu s-a găsit niciun cumpărător.

Lipsa totală de interes a determinat Comitetul Executiv al Districtului Dubrouna, prin Departamentul de Cultură, să reducă drastic prețul, mai întâi la câteva sute de ruble, apoi la doar 42 de ruble belaruse (echivalentul a 10 euro).

În cele din urmă, o companie stomatologică a achiziționat monumentul pentru 44 de ruble și 10 copeici, cu obligația de a restaura clădirea și de a păstra elementele arhitecturale istorice.

„Doar un preț extrem de scăzut le mai poate salva de la dispariție”, notează Bild.