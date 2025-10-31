O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon

Armando și Dolores, în vârstă de 71, respectiv 69 de ani, au lucrat ca agenți de pază într-o clădire din cartierul Chamartín din Madrid timp de două decenii. Un pachet suspect a apărut în holul de lângă ușa lor.
Cei doi nu știau că aveau de-a face cu o pictură realizată de Pablo Picasso, în 1919. Povestea bizară a început luni, 6 octombrie 2025.
Angajații de la Centrul Cultural Caja Granada au despachetat picturile artistului care sosiseră din Madrid pentru expoziție. Spre surprinderea lor, o singură pictură lipsea: „Natură statică cu chitară”. Angajații au intrat în panică crezând că pictura ar fi fost furată.
Incidentul s-a petrecut în aceeași lună când a avut loc marele jaf de la Muzeul Luvru din Paris, când opt exponate în valoare de 88 milioane de euro au fost furate. Timp de 18 zile, poliția i-a interogat pe cei doi șoferi de la livrare și a urmărit traseul de la depozit, kilometru cu kilometru. Se pare că șoferii uitaseră tabloul.
„Am găsit pachetul rezemat de ușă. Am crezut că este coletul de la Amazon sau ceva de genul, dar nu mă implic în asta. L-am adus în hol”, spune Dolores, portar la o clădire din Madrid, care a păstrat pachetul crezând că este pentru un vecin, așteptând ca cineva să-l revendice.
S-a dovedit a fi tabloul pierdut al lui Picasso. Și pe 24 octombrie, poliția a bătut la ușă. După trei ore de interogatoriu, deoarece suspectau că cuplul ar fi putut fura o pictură cubistă, poliția și-a dat seama că a fost o greșeală. Acum, încearcă doar să-și reabiliteze reputația:
„Nu voi mai accepta niciun pachet de la nimeni, chiar dacă sunt pe cale să explodez”, spune Dolores, potrivit El Pais.
Sursa Foto: Profimedia
