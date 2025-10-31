O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon

Armando și Dolores, în vârstă de 71, respectiv 69 de ani, au lucrat ca agenți de pază într-o clădire din cartierul Chamartín din Madrid timp de două decenii. Un pachet suspect a apărut în holul de lângă ușa lor.

Cei doi nu știau că aveau de-a face cu o pictură realizată de Pablo Picasso, în 1919. Povestea bizară a început luni, 6 octombrie 2025.

Pictura „Natura statică cu chitara” a fost dată dispărută

Angajații de la Centrul Cultural Caja Granada au despachetat picturile artistului care sosiseră din Madrid pentru expoziție. Spre surprinderea lor, o singură pictură lipsea: „Natură statică cu chitară”. Angajații au intrat în panică crezând că pictura ar fi fost furată.

Incidentul s-a petrecut în aceeași lună când a avut loc marele jaf de la Muzeul Luvru din Paris, când opt exponate în valoare de 88 milioane de euro au fost furate. Timp de 18 zile, poliția i-a interogat pe cei doi șoferi de la livrare și a urmărit traseul de la depozit, kilometru cu kilometru. Se pare că șoferii uitaseră tabloul.

Unde a fost găsit tabloul pierdut?

„Am găsit pachetul rezemat de ușă. Am crezut că este coletul de la Amazon sau ceva de genul, dar nu mă implic în asta. L-am adus în hol”, spune Dolores, portar la o clădire din Madrid, care a păstrat pachetul crezând că este pentru un vecin, așteptând ca cineva să-l revendice.

S-a dovedit a fi tabloul pierdut al lui Picasso. Și pe 24 octombrie, poliția a bătut la ușă. După trei ore de interogatoriu, deoarece suspectau că cuplul ar fi putut fura o pictură cubistă, poliția și-a dat seama că a fost o greșeală. Acum, încearcă doar să-și reabiliteze reputația:

„Nu voi mai accepta niciun pachet de la nimeni, chiar dacă sunt pe cale să explodez”, spune Dolores, potrivit El Pais.

Sursa Foto: Profimedia

