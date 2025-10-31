O rachetă utilizată de Rusia în Ucraina l-a determinat pe Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forţele nucleare intermediare încheiat în 1987

Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al SUA, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat de Reuters.

Comentariile lui Andrii Sibiha reprezintă prima confirmare că Rusia a folosit în luptă racheta terestră 9M729 – fie în Ucraina, fie în altă parte.

Un al doilea oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters că Rusia a lansat această rachetă asupra Ucrainei de 23 de ori din luna august încoace. Ucraina a mai depistat două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în anul 2022, potrivit sursei respective.

Ministerul Apărării rus nu a răspuns deocamdată la o solicitare Reuters transmisă prin e-mail.

Racheta 9M729

Această rachetă, capabilă să transporte un focos nuclear sau convenţional, are o rază de acţiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington.

Această rachetă a determinat Statele Unite să se retragă în 2019 din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), încheiat în 1987. Washingtonul afirma la momentul respectiv că dezvoltarea unei astfel de rachete încalcă tratatul și că ea poate zbura mult mai departe de limita de 500 km impusă de acesta. Rusia a negat acest lucru.

O sursă militară a declarat că o rachetă 9M729 lansată de Rusia pe 5 octombrie a parcurs peste 1.200 km până la impactul în Ucraina.

„Folosirea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect (a preşedintelui Vladimir) Putin faţă de Statele Unite şi faţă de eforturile diplomatice ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Sîbiga în remarci în scris.

Sîbiga a spus pentru Reuters că Kievul susține propunerile de pace ale lui Trump și că Rusia trebuie supusă unei presiuni maxime pentru a fi împinsă spre pace, subliniind totodată că întărirea capacității Ucrainei de a lovi la distanță mare ar putea convinge Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Ucraina insistă pe lângă Washington să îi furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care nu sunt interzise în temeiul INF, întrucât la momentul încheierii tratatului exista doar varianta lor cu lansare de pe mare. Rusia susţine însă că ar fi o escaladare periculoasă.

O amenințare pentru securitatea Europei

Analiști militari occidentali au declarat pentru Reuters că utilizarea rachetei 9M729 extinde arsenalul Rusiei de arme cu rază lungă pentru atacarea Ucrainei și se înscrie într-o serie de semnale amenințătoare trimise de Moscova către Europa, în timp ce Trump caută o soluție de pace.

„Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea ca parte a negocierilor privind Ucraina”, a declarat William Alberque, cercetător asociat al think tank-ului Pacific Forum. El a adăugat că racheta 9M729 a fost concepută pentru a lovi ținte din Europa.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, iar miercuri a anunţat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

Casa Albă nu a răspuns deocamdată la întrebări specifice despre utilizarea rachetei 9M729 de către Rusia. Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia testele cu arme nucleare, invocând „programe de testare ale altor ţări”.

După retragerea SUA din tratatul INF – care interzicea rachetele terestre cu rază de acțiune între 500 și 5.500 km – Rusia a declarat un moratoriu privind desfășurarea de rachete cu rază intermediară. Occidentul a susținut însă că Moscova desfășurase deja unele rachete 9M729.

Pe 4 august, cu puțin timp înainte de a folosi aceste rachete în Ucraina anul acesta, Federația Rusă a precizat că nu va mai limita locurile unde poate desfășura rachete cu rază INF, capabile să transporte focoase nucleare.

„Dacă se dovedește că Rusia folosește în Ucraina rachete cu rază interzisă de INF, care ar putea transporta cu ușurință focoase nucleare, atunci aceasta devine o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a spus John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Reuters a analizat imaginile fragmentelor de rachetă după un atac rusesc în 5 octombrie, în cursul căruia o clădire rezidenţială a fost lovită şi patru persoane au fost ucise în satul ucrainean Lapaiivka, la peste 600 km de teritoriul rus.

Imaginile arată două fragmente de rachetă, inclusiv un tub cu cabluri, marcate 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securităţii globale la Middlebury College, care a analizat imaginile împreună cu analiştii, a declarat că tubul, motorul şi panourile motorului corespund cu ceea ce se aştepta el să arate în cazul 9M729, iar marcajele întăresc ideea că este vorba tocmai de acest tip de rachetă.

Rusia dispune de o varietate de rachete cu care să lovească Ucraina, inclusiv Kalibr, cu lansare de pe mare, şi Kh-101, lansată din aer, dar Lewis a spus că modelul 9M729 oferă ceva uşor diferit.

„Asta diversifică axele de atac, ceea ce complică acţiunile apărării antiaeriene şi măreşte rezerva ruşilor de rachete disponibile”, susține Lewis.

Tratatul INF a interzis rachetele de acest tip, cu lansare de sol, întrucât lansatoarele sunt mobile şi relativ uşor de ascuns.

