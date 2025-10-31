Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina

Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică fermă în legătură cu cererile americane privind pacea din Ucraina.

Summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, a fost oficial anulat de Washington. Potrivit Financial Times, citat de Mediafax, decizia vine după ce Rusia a transmis o notă oficială prin care a respins condițiile impuse de Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina.

Publicația britanică notează că hotărârea a fost luată în urma unei convorbiri „tensionate” între diplomații de rang înalt ai celor două țări, care nu au reușit să ajungă la un compromis.

Surse diplomatice citate de FT spun că tonul notei trimise de Moscova a fost „neobișnuit de dur”, Kremlinul considerând inacceptabile cererile formulate de partea americană privind retragerea trupelor ruse din anumite regiuni ale Ucrainei și condițiile legate de reluarea exporturilor energetice.

Reamintim că premierul maghiar Viktor Orban, urma să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționa să discute detaliile întâlnirii dintre SUA și Rusia la Budapesta și unde ar fi urmat să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.