Prima pagină » Știri externe » Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina

Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina

Mihai Tănase
31 oct. 2025, 08:33, Știri externe
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina
Foto: Profimedia images

Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică fermă în legătură cu cererile americane privind pacea din Ucraina.

Summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, a fost oficial anulat de Washington. Potrivit Financial Times, citat de Mediafax, decizia vine după ce Rusia a transmis o notă oficială prin care a respins condițiile impuse de Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina.

Publicația britanică notează că hotărârea a fost luată în urma unei convorbiri „tensionate” între diplomații de rang înalt ai celor două țări, care nu au reușit să ajungă la un compromis.

Surse diplomatice citate de FT spun că tonul notei trimise de Moscova a fost „neobișnuit de dur”, Kremlinul considerând inacceptabile cererile formulate de partea americană privind retragerea trupelor ruse din anumite regiuni ale Ucrainei și condițiile legate de reluarea exporturilor energetice.

Reamintim că premierul maghiar Viktor Orban, urma să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționa să discute detaliile întâlnirii dintre SUA și Rusia la Budapesta și unde ar fi urmat să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.

Citește și

FLASH NEWS După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare
07:10
După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare
EXTERNE Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina
05:09
Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina
EXTERNE Ținuta Melaniei Trump de Halloween a atras toate privirile la Casa Albă. Ce a purtat Prima Doamnă în cea mai înfricoșătoare noapte a anului
02:58
Ținuta Melaniei Trump de Halloween a atras toate privirile la Casa Albă. Ce a purtat Prima Doamnă în cea mai înfricoșătoare noapte a anului
EXTERNE Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii
01:11
Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii
EVENIMENT 🚨 Halloween spectaculos la Casa Albă! Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor
23:25
🚨 Halloween spectaculos la Casa Albă! Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor
EXTERNE Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și reședința regală
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și reședința regală
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Nvidia scrie istorie din nou! Ce valoare a atins acum compania?
BREAKING NEWS Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
09:07
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
VIDEO Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central
08:57
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central