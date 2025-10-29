Prima pagină » Știri externe » Putin se laudă cu o nouă armă. Super-torpila „apocaliptică“ Poseidon are puterea de a șterge orașele de coastă de pe fața Pământului

29 oct. 2025, 15:05, Știri externe
Putin se laudă cu o nouă armă. Super-torpila „apocaliptică“ Poseidon are puterea de a șterge orașele de coastă de pe fața Pământului

Rusia a testat cu succes „super-torpila apocaliptică” Poseidon, capabilă să declanșeze tsunami-uri radioactive care ar face orașele de coastă de nelocuit. Anunțul a fost făcut de însuși președintele Vladimir Putin, care a precizat că testul a fost „un mare succes“.

Potrivit jurnaliștilor Reuters, există puține detalii confirmate despre Poseidon în domeniul public, dar este în esență o torpilă autonomă cu capacitate nucleară, capabilă să declanșeze unde radioactive pentru a face orașele de coastă nelocuibile.

Putin, care a fost filmat în timp ce lua masa alături de soldații ruși răniți în războiul din Ucraina la un spital din Moscova, a declarat că testul a avut loc marți.

„Pentru prima dată, am reușit nu doar să-l lansăm cu un motor de lansare de pe un submarin purtător, ci și să lansăm unitatea de energie nucleară pe care acest dispozitiv a stat o anumită perioadă de timp”, a spus Putin. „Nu există nimic asemănător.”

„Acesta este un succes uriaș”, a declarat Putin, adăugând că puterea rachetei Poseidon a depășit-o pe cea a rachetei intercontinentale Sarmat, cunoscută sub numele de SS-X-29 sau, pur și simplu, Satan II.

„Puterea rachetei Poseidon depășește inclusiv puterea celei mai promițătoare rachete intercontinentale Sarmat”, a declarat Putin.

Săptămâna trecută, Putin a organizat un exercițiu de lansare nucleară, iar duminică a anunțat că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik, o armă cu capacitate nucleară despre care Moscova susține că poate străpunge orice scut de apărare.

„Este cu adevărat o armă unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”, a declarat Putin în timpul unei vizite la unul dintre centrele de comandă ale grupului comun de forțe ruse.

De când a anunțat pentru prima dată existența rachetelor Poseidon și Burevestnik în 2018, Putin le-a prezentat ca un răspuns la mișcările Statelor Unite de a construi un scut antirachetă după ce Washingtonul s-a retras unilateral în 2001 din Tratatul antirachetă din 1972 și pentru a extinde alianța militară NATO.

