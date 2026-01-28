Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)

Mihai Morar, realizator radio și TV, vedetă a Radio Zu, realizator de podcasturi, prezentator de evenimente, autor de cărți, antreprenor în HORECA, s-a supărat foarte tare pe articolele publicate de Gândul despre relațiile foarte solide pe care le are cu premierul Bolojan și despre beneficiile din bani publici.

Ca urmare a acestei supărări, domnul Morar a publicat pe Substack un soi de drept la replică, amestecând lucrurile astfel încât să poată ascunde cât mai bine aspectele sensibile dezvăluite de Gândul și să scoată în evidență aspecte pe care publicația noastră nu le-a contestat, dar care par a-l avantaja.

„Nu am facturat sau încasat vreodată bani de la partide politice, nici în nume propriu, nici la podcast și nici la radio”.

Gândul nu a scris despre bani ai partidelor politice în relația Morar–Bolojan–Birta, ci despre bani publici, furnizați de Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor și cheltuiți prin intermediul APTOR (Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune). Peste 1 milion de euro în 6 ani.

„Niciun leu (zero) din bugetul Municipiului Oradea nu a fost încasat de către Radio ZU”, spune domnul Morar. Corect. Banii din bugetul Municipiului Oradea nu s-au dus direct către nimeni dintre cei implicați în Orașul Faptelor Bune. Banii din bugetul Municipiului Oradea și bani din bugetul CJ Bihor s-au dus către APTOR. APTOR a făcut plățile, dar folosind banii de la primărie și CJ.

„Radio ZU suportă în fiecare an toate cheltuielile de relocare și transmisiune pentru cele 7 zile de maraton umanitar în direct, plus cei 20 de artiști care au susținut concerte în cele 7 seri”, mai scrie domnul Morar.

Aici nu mai putem fi de acord cu domnia sa, pentru că nu este adevărat. Radio Zu nu suportă în fiecare an toate cheltuielile de relocare și transmisiune pentru cele 7 zile și nici plățile pentru cei 20 de artiști (onorariile).

Aveți în continuare câteva plăți făcute de APTOR, din bani publici, pentru a asigura transmisiunea, relocarea studioului și chiar plata unor artiști:

Prin achitarea facturii FF 3717/15.12.25, emisă de către MOVINGBOX STORAGE SRL, APTOR a achitat 59.895 de lei pentru servicii mutare 374/09.12.25 Orasul Faptelor Bune.

Deci pentru relocarea despre care domnul Morar susține că o plătește Radio ZU.

Prin achitarea facturii FF 53615/21.12.2023, emisă de către REAL NETWORK AND TEL, APTOR a plătit 17.235,24 de lei pentru conexiune internet ZU Orasul Faptelor Bune.

Nici costurile de transmisiune nu le-a achitat, așadar, Radio ZU. Cel puțin nu pe cele pentru transmisiunile făcute prin internet.

APTOR a plătit 4.407 lei către HA HA HA PRODUCTION SRL (factura FF0782/22.12.25) pentru servicii artistice cf. ctr. 2643/11.12.2025 Orasul Faptelor Bune.

Cabron, unul dintre cei 20 de artiști care au susținut concerte în perioada evenimentului, este artist al HA HA HA Production.

Pentru prestația artistei MIRA, APTOR a plătit 17.774,90 de lei, în baza facturii FF0704/12.12.25 – servicii artistice cf. ctr. 2644/11.12.25 Orasul Faptelor Bune, firmei Miralicious SRL, firmă al cărei administrator este chiar MIRA, pe numele din buletin Maria Mirabela Cismaru.

APTOR a achitat, de asemeni, factura FF1329/08.12.25, în valoare de 11.011 lei către Green Records SRL, pentru servicii artistice cf. ctr. 296/08.12.2025 Orașul Faptelor Bune.

Green Trei Records este deținută de unul dintre fondatorii ROTON, Bogdan Maxim, iar Roton are sub contract două dintre artistele care au cântat la Oradea cu ocazia Orașului Faptelor Bune: Misha Miller și RALUKA.

Direcția 5 este o altă trupă care a cântat la Oradea cu prilejul orașului Faptelor Bune. Pentru prestația Direcția 5, APTOR a plătit 13.613 lei, în baza facturii FF0191/11.12.2025 – servicii artistice cf. ctr. 2640/11.12.25 Orașul Faptelor Bune, factură emisă de ARTIST DIRECTIA 5 EVENT SRL.

Connect-R a fost plătit de către APTOR cu suma de 15.972 de lei, în baza facturii FF20250072/12.12.25 – servicii cf. ctr. 2645/11.12.2025 Orașul Faptelor Bune, emisă de firma HOOD FAMOUS SRL, firmă în care Connect-R (Ştefan Mihalache în buletin) deține 50% din acțiuni.

Global Records, label care a avut mai mulți artiști prezenți pe scena orașului Faptelor Bune, a primit de la APTOR 42.060 de lei, în baza facturii FF 0357/22.12.25.

Așadar, deși domnul Mihai Morar a acuzat Gândul de ticăloșie, pretinzând că nu se cheltuie bani publici pentru plata artiștilor care au cântat la Orașul Faptelor Bune, că Radio ZU i-ar fi plătit pe artiști, tocmai dovedim, că, de fapt, artiștii au fost plătiți din bani public, de către APTOR.

La aceste sume se adaugă multe altele, mult mai mari, pentru tot ce a însemnat organizarea evenimentului produs de Radio Zu pe banii orădenilor.

Felicitări pentru rezultatele campaniei caritabile a Radio ZU, dar asta nu înseamnă că la adăpostul sumelor strânse pentru acte caritabile se poate minți cu nonșalanță despre banii publici. Nici măcar un personaj public atât de charismatic precum domnul Morar nu ar trebui să poată duce ticăloșia atât de departe.

Vom continua mâine cu alte informații care demontează minciunile domnului Morar.

