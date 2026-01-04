Prima pagină » Știri externe » O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi”

04 ian. 2026, 16:11, Știri externe
O tânără din statul american Carolina de Nord a avut parte de o surpriză colosală de Crăciun, după ce a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet primit cadou de  la bunica sa.

Gracie Burgess, o tânără din Carolina de Nord, se afla împreună cu mai mulți membri ai familiei la masa de Crăciun.

Ca în fiecare an, bunica acesteia oferă cadou tuturor membrilor familiei bilete la loterie, în valoare de cinci dolari.

Anul acesta, Gracie a avut parte de o surpriză de proporții: biletul pe care i-l dăruise bunica sa era cel câștigător. Gracie a povestit că, după ce a verificat biletul și a aflat că a câștigat, atmosfera a devenit „puțin haotică”.

Reacția bunicii a fost una emoționantă „A izbucnit în lacrimi. I-a plăcut enorm”, a declarat câștigătoarea, citată de oficialii loteriei.

După ce a plătit toate taxele, Gracie Burgess a încasat suma de 107.626 de dolari de la sediul Loteriei pentru Educație din Carolina de Nord, din Raleigh.

Ea le-a dezvăluit oficialilor loteriei că intenționează să folosească o parte din bani pentru a-și repara mașina și să economisească restul.

