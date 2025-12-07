Cum a cheltuit o câștigătoare la loterie din Norvegia 80 de milioane de euro într-un an. Pe ce s-au dus banii

Grethe, o femeie în vârstă de 78 de ani din Norvegia a câștigat un jackpot uriaș la Euromillions în ianuarie 2024, 120 de milioane de euro. La un an după acest eveniment remarcabil, situația financiară a câștigătoarei s-a schimbat dramatic. Din suma inițială a mai rămas doar o fracțiune, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a trustului media Ringier.

Grethe H., cum este cunoscută public, a devenit multimilionară peste noapte. Însă, conform documentelor fiscale recente, averea ei s-a redus semnificativ. În prezent, deține doar echivalentul a 33,65 de milioane de euro, iar venitul ei pentru 2024 a fost de aproximativ 1,84 de milioane de euro, preia Libertatea.

Majoritatea sumei câștigate a fost donată. Ingrid Roterud Mathisen, purtătoare de cuvânt a companiei de loterie Norsk Tipping, a explicat pentru Dagbladet: „Nu numai că a donat mulți bani diverselor organizații pe care dorea să le sprijine, dar i-a și împărțit cu generozitate cu familia sa”.

Grethe H. a preferat să rămână discretă și să nu apară în public. Cu toate acestea, și-a permis să-și îndeplinească câteva visuri personale. A achiziționat mai multe proprietăți și a finanțat proiecte ale familiei, inclusiv o afacere nouă, studii și călătorii.

Într-o declarație pentru Norsk Tipping, Grethe H. a mărturisit: „A fost un an foarte special, cu multe impresii și emoții. De fapt, probabil că nu am plâns niciodată atât de mult ca în 2024”.

Rutina de zi cu zi

Ea a exprimat o profundă recunoștință pentru această sumă neașteptată, deseori fiind copleșită de emoții. Cu toate acestea, câștigul substanțial nu i-a schimbat radical stilul de viață.

„Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași ca înainte, chiar dacă nu mai trebuie să fiu atentă la preț. Dar probabil am fost puțin mai puțin cumpătată când vine vorba de achiziții mai mari,” a adăugat ea.

Beția succesului

Experiența pozitivă a lui Grethe H. contrastează cu poveștile altor câștigători la loterie care au avut dificultăți în gestionarea sumelor mari de bani. Adam Lopez din Marea Britanie, de exemplu, a câștigat peste un milion de franci elvețieni cu un bilet de loterie răzuibil.

Celebrarea excesivă l-a dus la probleme de sănătate serioase, inclusiv o embolie pulmonară. Lopez a declarat pentru BBC: „Nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard sau un trilion – când zaci într-o ambulanță, toate acestea sunt complet irelevante”.

Un alt caz notabil este cel al americanei Denise Rossi. După ce a câștigat 1,3 milioane de dolari la loterie în 1996, ea a ascuns acest fapt de soțul ei și a cerut divorțul. Când adevărul a ieșit la iveală, o instanță din California a decis să acorde întreaga sumă fostului soț.

