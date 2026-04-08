„O victorie militară cu V mare”: Șeful Pentagonului spune că Iranul „a implorat pentru încetarea focului”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis, în cadrul unei conferințe de presă, de la Pentagon, că operațiunea Epic Fury a fost o victorie „istorică și copleșitoare“, iar Iranul „a implorat pentru încetarea focului”.

 

„Operațiunea Epic Fury a fost o victorie istorică și copleșitoare pe câmpul de luptă. O victorie militară cu V mare, din orice punct de vedere”, spune Hegseth.

Vezi galeria foto
5 poze

Șeful Pentagonului a subliniat „înfrângerea militară devastatoare” a Iranului, afirmând că SUA și Israelul „au atins fiecare obiectiv conform planului, la termen, exact așa cum fusese stabilit încă din prima zi”.

El spune că, noaptea trecută, SUA au lansat peste 800 de atacuri care „au dus la distrugerea completă a bazei industriale de apărare a Iranului, un pilon central al obiectivului misiunii noastre”.

Iranul mai poate lansa rachete, spune Hegseth, dar sistemul lor de comandă și control este „atât de decimat încât nu pot comunica și coordona acțiunile, așa că ar putea totuși să tragă ici și colo. Dar ar fi un gest extrem de nechibzuit.”

Iranul a lansat astăzi atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului și Emiratelor Arabe Unite, după anunțarea încetării focului.

Referindu-se aparent la acordul de încetare a focului dezvăluit de Donald Trump peste noapte, Hegseth spune că Iranul „a implorat această încetare a focului, și cu toții știm asta”.

Hegseth: Iranul va preda uraniul îmbogățit

Hegseth afirmă că Iranul va preda Statelor Unite uraniul său îmbogățit, altfel forțele americane îl vor „elimina”. El susține că „noul regim iranian” are o relație diferită cu America față de perioada anterioară. Oficialul „speră și crede că armistițiul va rezista“, subliniind că strâmtoarea Ormuz este acum deschisă și comerțul va curge.

Șeful Pentagonului afirmă că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „rănit și desfigurat”

El spune că fabricile din Iran au fost „distruse complet” și că Pentagonul „și-a făcut datoria, deocamdată”. Hegseth adaugă că, în opinia sa, există acum o șansă de pace, dar trupele americane implicate în conflict rămân în stare de alertă.

Secretarul Apărării a mulțumit Israelului pentru că este „un aliat curajos, capabil și dornic să ajute”, înainte de a lansa o critică la adresa celorlalți aliați occidentali.

„Restul lumii și restul așa-zișilor noștri aliați au văzut cum arată adevăratele capacități. Ar trebui să ia aminte.”

Donald Trump a criticat în repetate rânduri alți membri NATO pentru că nu au oferit un sprijin militar mai substanțial în războiul cu Iranul, inclusiv pentru că au refuzat să le permită utilizarea bazelor militare și nu au trimis nave de război în Strâmtoarea Ormuz.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

EXCLUSIV Cine e la butoanele CNA? Cristoiu: Nu mai ascultă de partide, ascultă de altcineva/Regimul nu suportă adevărul
16:42
Cine e la butoanele CNA? Cristoiu: Nu mai ascultă de partide, ascultă de altcineva/Regimul nu suportă adevărul
ULTIMA ORĂ Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
16:22
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
LIFESTYLE Laptopurile din UE trec obligatoriu la USB-C din aprilie 2026. Ce se schimbă pentru utilizatori
16:08
Laptopurile din UE trec obligatoriu la USB-C din aprilie 2026. Ce se schimbă pentru utilizatori
CONTROVERSĂ Ce pensie are Maria din Iași, după 32 de ani de muncă în domeniul chimiei: „Mi-au rămas doar 200 lei pentru Paște”
15:41
Ce pensie are Maria din Iași, după 32 de ani de muncă în domeniul chimiei: „Mi-au rămas doar 200 lei pentru Paște”
NEWS ALERT SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații
15:38
SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații
REACȚIE Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea TV și aduce aminte de o hotărâre judecătoarească: „Actul dedus judecăţii a fost emis cu exces de putere”
15:38
Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea TV și aduce aminte de o hotărâre judecătoarească: „Actul dedus judecăţii a fost emis cu exces de putere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe