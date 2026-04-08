Prima pagină » Știri externe » Cum a reușit liderul suprem al Iranului să negocieze cu Trump. Mediatorii spun că fără el nu s-ar fi ajuns la un acord de încetare a focului

Cum a reușit liderul suprem al Iranului să negocieze cu Trump. Mediatorii spun că fără el nu s-ar fi ajuns la un acord de încetare a focului

Cum a reușit liderul suprem al Iranului să negocieze cu Trump. Mediatorii spun că fără el nu s-ar fi ajuns la un acord de încetare a focului
În timp ce mass-media internațională scria că Mojtaba Khamenei ar fi în comă și publica imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale care îl înfățișau pe acesta, noul lider suprem al Iranului reușea să negocieze cu Trump, prin intemediul unor mediatori, un armistițiu de două săptămâni în Iran.

Se pare că oficialii din SUA și Israel au aflat, luni, despre o evoluție neașteptată a războiului din Iran: Liderul Suprem Mojtaba Khamenei le-a dat instrucțiuni negociatorilor săi, pentru prima dată de la începutul conflictului, să facă pași către încheierea unui acord, transmite Axios care citează un oficial israelian, unui oficial regional și o a treia sursă bine informată.

Potrivit relatărilor Axios, luni dimineață, în timp ce Trump participa la festivitatea de Paște organizată la Casa Albă, negociatorul Steve Witkoff era „foarte supărat” la telefon.

Trimisul special al SUA le-a spus mediatorilor că o contrapropunere de 10 puncte pe care SUA tocmai o primise din partea Iranului era „un dezastru, o catastrofă”, a declarat o sursă bine informată.

Astfel, mediatorii pakistanezi au transmis noi variante de acorduri între Witkoff și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, iar miniștrii de externe egiptean și turc au încercat să contribuie la reducerea divergențelor.

Până luni seara, mediatorii obținuseră aprobarea Statelor Unite pentru o propunere actualizată privind un armistițiu de două săptămâni.

Decizia îi revenea apoi lui Khamenei — despre care sursele Axios au afirmat că a fost implicat activ în proces luni și marți.

Khamenei a comunicat cu mediatorii prin bilețele

Conform rapoartelor Axios, implicarea noului lider suprem a fost, în mod inevitabil, secretă și dificilă. Din cauză că se confruntă cu o amenințare reală de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat în principal prin intermediul unor mesageri care îi transmiteau bilețele.

Două surse au descris aprobarea acordată de Khamenei negociatorilor săi pentru a ajunge la un acord drept o „realizare majoră”.

Sursa regională a afirmat că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a jucat, de asemenea, un rol central atât în conducerea negocierilor, cât și în convingerea comandanților din Garda Revoluționară să accepte acordul.

Însă, în cele din urmă, toate deciziile importante luate luni și marți au trecut prin mâna lui Khamenei.

„Fără aprobarea sa, nu s-ar fi ajuns la un acord”, a declarat sursa regională.

Trump, imprevizibil până în ultima secundă

Axios mai scrie că, marți dimineață, era deja evident că se înregistrau progrese în încheierea unui acord, dar asta nu l-a împiedicat pe Trump să lanseze cea mai îngrozitoare amenințare a sa. Președintele SUA a scris pe contul său de Truth Social, marți după-amiază, că „o întreagă civilizație va pieri în această noapte.”

Unele mass-media din SUA au relatat că Iranul ar fi întrerupt negocierile ca răspuns la această situație. Surse implicate în negocieri au declarat pentru Axios că nu era așa și că, de fapt, se înregistra o anumită dinamică.

Se pare că vicepreședintele Vance purta discuții telefonice din Ungaria, ocupându-se în principal de partea pakistaneză.

Între timp, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ținut legătura în mod constant pe parcursul zilei cu Trump și echipa sa — deși israelienii erau din ce în ce mai îngrijorați că au pierdut controlul asupra procesului.

Trei ore mai târziu, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat termenii pe X și a îndemnat ambele părți să îi accepte.

Trump ar fi început imediat să primească apeluri și mesaje text de la aliații și confidentii săi cu poziții dure, care îl îndemnau să îi respingă.

Confuzia legată de intențiile lui Trump era atât de mare, chiar și în rândul apropiaților săi, încât mai multe persoane care vorbiseră cu el cu doar o oră sau două înainte încă mai credeau că va respinge oferta de încetare a focului — chiar până în momentul în care a acceptat-o.

Cu puțin timp înainte de a-și publica răspunsul, Trump a vorbit cu Netanyahu pentru a obține angajamentul acestuia de a respecta încetarea focului. Forțele americane au primit ordinul de a se retrage la 15 minute după postarea lui Trump.

