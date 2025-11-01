Prima pagină » Știri externe » Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice

Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice

01 nov. 2025
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E.coli în ţigările electronice
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E. coli în ţigările electronice în urma unui studiu din SUA. 

1300 de ţigări electronice confiscate de la elevi din Virginia au fost testate de cercetătorii americani.

În cadrul experimentului condus de profesoara Dr. Michelle Peace, profesoară la Departamentul de Știința criminalistică,  oamenii de știință au vrut să arate tinerilor ce substanțe toxice inhalează, de fapt.

Scopul experimentului

Proiectul este finanțat de Fundația Virginia pentru Sănătatea Tinerilor și de către Institutul Național al Justiției, cu scopul de a ajuta consumatorii, în special cei tineri, să ia decizii mai bine informate.

„Proiectul este important deoarece este o măsură directă la ce au tinerii acces – și asupra preferințelor acestora”, a spus Dr. Michelle Peace.

„Țigările electronice reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sănătății publice și a siguranței publice pentru bunăstarea copiilor noștri… și [aceste informații] servesc drept instrument educațional pentru prevenire și renunțare.”, a adăugat profesoara.

Ce conțineau țigările electronice

S-a constatat că majoritatea dispozitivelor conțineau nicotină, o parte: canabinoizi, adesea un amestec de substanțe sintetice și vegetale.

În unele ţigări electronice au fost depistate  bacterii, drojdii şi E. coli, indicând contaminare fecală. În unele cazuri, valorile depăşeau normele de siguranță.

Oamenii de știință au constatat că fumătorii de țigări electronice inhalează literalmente microbi din toaletă, plus nicotină şi substanțe narcotice, scrie VCU News.

Statistici complete

Dintre cele aproape 1.300 de țigări electronice confiscate din școli în timpul anului școlar 2024-2025:

  • 83% conțineau nicotină;
  • 14% conțineau canabinoizi;
  • 73% dintre țigările electronice conțineau un amestec de canabinoizi, atât pe bază de plante, cât și sintetici, cu concentrații de canabinoizi cuprinse între 28% și 90%;
  • între 1% și 4% nicotină;
  • 4% din țigările electronice conțineau etanol.

Efectele utilizării țigărilor electronice

Cele mai resimțite efecte la majoritatea persoanelor care utilizează țigări electronice sunt:

  • tuse;
  • amețeli;
  • dificultăți de respirație;
  • afecțiuni îndelungate asupra sistemului respirator.

Expunerea la bacterii pot cauza probleme grave de sănătate. Potrivit unui alt studiu efectuat de  VCU News, utilizarea țigărilor electronice poate cauza îmbătrânirea prematură a organismului.

Utilizatorii de țigări electronice sunt cu 10 ani mai îmbătrânite fiziologic decât vârsta lor reală. Cu toate că țigările electronice sunt mai puțin dăunătoare decât țigările cu tutun, cercetările arată că dispozitivele nereglementate provoacă riscuri semnificative din cauza expunerii la substanțe chimice și a nicotinei care provoacă dependență.

Sursa: Profimedia/Shutterstock

