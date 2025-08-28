Prima pagină » Știri externe » Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți

Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți

Andrei Văcaru
28 aug. 2025, 11:46, Știri externe
Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți
Fotografie cu caracter ilustrativ

Sediul misiunii Uniunii Europene de la Kiev a fost afectat de bombardamentele ruse de joi asupra capitalei Ucrainei.

Informația a fost confirmată de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, pe rețeaua X, potrivit ANSA.

„Delegația UE de la Kiev a fost afectată de atacurile rusești de astăzi asupra zonelor civile. Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea. Solidaritatea noastră se îndreaptă către personalul UE, familiile lor și către toți ucrainenii care suferă din cauza acestei agresiuni”, a scris comisarul.

Atacul a fost confirmat și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, tot pe X.

„Sunt îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești împotriva Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și, de asemenea, de personalul delegației UE în Ucraina, a cărei clădire a fost avariată de acest atac deliberat. UE nu va fi intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a scris oficialul.

Von der Leyen: „Personalul nostru din Kiev este în siguranță”

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că nu au existat victime în rândul personalului misiunii UE și a făcut apel la Rusia să înceteze agresiunea asupra Ucrainei.

„O altă noapte de bombardamente neîncetate din partea Rusiei a lovit infrastructura civilă și a ucis oameni nevinovați. De asemenea, a lovit delegația noastră de la Kiev. Personalul delegației noastre este în siguranță. Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile asupra infrastructurii civile și să se alăture negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

Șeful administrației militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a anunțat că numărul morților în urma atacului asupra Kievului a crescut la 12, inclusiv trei copii cu vârste cuprinse între doi și 17 ani. Potrivit autorităților locale, alte 48 de persoane au fost rănite . Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că aceasta a fost o „noapte teribilă pentru Kiev”, mai arată sursa citată. 

Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. Cel puțin 10 persoane ucise, printre care și un copil

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York

Sursa foto: Profimedia

