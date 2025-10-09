Oana Țoiu spune că a vorbit în SUA despre Visa Waiver, dar nu spune și ce: „Programul Visa Waiver este o prioritate pentru guvernul României”

Ministrul Afacerilor de Externe Oana Toiu a declarat într-un interviu telefonic pentru B1 TV despre programul Visa Waiver. Ministra spune că programul prin care românii ar putea călători mai ușor, mai ieftin și mai rapid în Statele Unite ale Americii încă este o prioritate pentru guvernul României.

Anterior, Oana Țoiu a avut o întâlnire cu secretarul de Stat, Marco Rubio. Departamentul de Stat ar fi apreciat vizita ministrei la Washington DC, fiind recunoscute eforturile României în materie de îndeplinire a angajamentului privind cheltuielile de apărare și rolul său de garant al securității din Marea Neagră.

Întrebată dacă a fost abordată și chestiunea programului Visa Waiver în întâlnirea cu Marco Rubio, Oana Țoiu a declarat:

„Obiectivul României de a fi parte din programul Visa Waiver a fost una din subiectele discuției noastre bilaterale și parte din eforturile diplomației noastre constante. De altfel, obiectivele privind aderarea la programul Visa Waiver e unul prioritar pentru Guvernul României. La nivelul Cancelariei Premierului, ne coordonăm constant cu Ministerul Afacerilor. Colegii au făcut o muncă foarte bună la nivel tehnic care este apreciată în Statele Unite.”

Tinerii români mai au de așteptat până să călătorească în SUA, fără viză

Ministrul de Externe român, Oana Țoiu, s-a grăbit să ajungă repede la interviul de la Antena 3 CNN, după întâlnirea cu Marco Rubio. Doar o jumătate de oră a stat la discuții cu Secretarul de stat american. S-ar fi discutat generalități, nimic despre Visa Waiver.

La final, s-a făcut schimb de cadouri, însă, la nivel de „echipa de consilieri” și ministrul român nu a apucat să vadă darul primit, pentru că s-a grăbit să ajungă la interviul de la Antena 3 CNN. Țoiu a spus, însă, că a „agreat” cu Marco Rubio să continue prezența militară americană în România.

„A fost o întâlnire excelentă. Este a treia oară când ne întâlnim. Am agreat împreună ca această prezență (n.r. militară) să continue. Am discutat și despre producția care ține de armament și investițiile în apărare. Am discutat și cu companiile americane care au prezența în România să accelerăm proiectele inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă”, a spus Oana Țoiu la Antena 3 CNN.

Între timp, Oana Țoiu a informat că a plusat despre mult așteptata vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, dar fără succes. Momentul când Nicușor Dan va trebui să se vadă față-n față cu Trump în Biroul Oval tot „în primul trimestru” al anului 2026 este plasat, fără o dată certă.

