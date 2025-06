Oana Țoiu: „Suntem hotărâţi să facem NATO mai puternică şi mai bine pregătită împotriva tuturor amenințărilor”

„Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui Summit NATO. Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care parteneriatele strategice dintre România şi SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre şi am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republica Moldova”, a scris Oana Ţoiu pe reţeaua X.