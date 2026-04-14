Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului

Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului

Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FOTO - Caracter ilustrativ

Un neurolog a dezvăluit că muzica este foarte eficientă pentru sănătatea creierului. Dr. Bing a explicat că pregătirea muzicală modifică structura creierului, de aceea muzicienii tind să aibă o mai bună procesare auditivă și memorie de lucru.

Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului

De mult timp se știe că trebuie să ne menținem mintea activă. Puzzle-urile, cititul sau învățarea unei limbi străine ajută la protejarea împotriva declinului cognitiv și a demenței. Dar există ceva la fel de valoros, uneori ignorat: muzica. Nu doar să o asculți. Ci să participi.

Și permiteți-mi să vă explic. Toată lumea spune că muzica face bine creierului, dar dacă asta ar fi suficient, toți cei care ascultă muzică ar fi genii.”

El a precizat că ascultarea „activă” este cea mai benefică. Dr. Bing a continuat: „Însă neuroștiința arată că cele mai mari beneficii ale muzicii pentru creier nu provin doar din ascultarea pasivă, ci din interacțiunea activă cu muzica.”

„Când cânți, cânți la un instrument sau dansezi, creierul tău se activează simultan în mai multe rețele. Iar acest tip de activitate cerebrală globală întărește conectivitatea și plasticitatea neurală.

Există dovezi concrete că pregătirea muzicală modifică structura creierului, iar muzicienii tind să aibă conexiuni mai puternice între emisferele stângă și dreaptă prin corpul calos, precum și o mai bună procesare auditivă și memorie de lucru.”

„Trebuie să lași muzica să te provoace”

Totuși, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să cânți la un instrument.

„Dar dacă nu ești muzician, contează modul în care folosești muzica. Și trebuie să lași muzica să te provoace, cum ar fi învățarea unui instrument nou sau dansul pe ritmuri complexe, sau chiar cântatul într-un cor. Toate acestea îți vor angaja atenția, memoria și coordonarea.

Iar această sarcină cognitivă este cea care întărește rețelele creierului. Comparați asta cu muzica de fundal pasivă pe care o ascultați în timp ce derulați pe telefon sau în timp ce conduceți.

Creierul vostru abia trebuie să lucreze. Așadar, muzica în sine este puternică, dar beneficiile pentru creier provin din participarea la ea și nu doar din consumul ei.”

Ce spune cercetarea

Un studiu publicat în revista NeuroImage: Reports în 2023 confirmă aceste idei. La cercetare au participat 132 de persoane între 62 și 78 de ani, fără experiență muzicală semnificativă. Timp de șase luni, aceștia au urmat cursuri de pian și antrenament de percepție muzicală, conform express.co.uk.

S-a constatat că aceste activități favorizează plasticitatea cerebrală și au fost asociate cu o creștere a volumului materiei cenușii și cu rezultate pozitive în ceea ce privește memoria de lucru.

Primul autor al studiului, doctorul Damien Marie, a declarat: „Am dorit să selectăm persoane ale căror creiere nu prezentau încă urme de plasticitate legate de învățarea muzicii.

Într-adevăr, chiar și o scurtă experiență de învățare de-a lungul vieții poate lăsa amprente asupra creierului, ceea ce ar fi influențat rezultatele noastre.”

Prof. Clara James a adăugat: „După șase luni, am constatat efecte comune pentru ambele intervenții. Neuroimagistica a relevat o creștere a materiei cenușii în patru regiuni ale creierului implicate în funcționarea cognitivă de nivel înalt la toți participanții, inclusiv în zonele cerebelului implicate în memoria de lucru.

Performanța lor a crescut cu șase la sută, iar acest rezultat a fost direct corelat cu plasticitatea cerebelului.”

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

